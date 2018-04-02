Арендатор "Зимней вишни" Надежда Судденок обжаловала арест

Арендатор сгоревшего в Кемерове торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" обжаловала решение суда, который отправил ее под арест на два месяца, сообщает "Россия 24". Надежду Судденок обвиняют в предоставлении небезопасных услуг.

Всего под стражей по этому делу находятся семь человек: помимо Судденок, это — гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" (ККК) Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", обслуживавшей систему пожарной безопасности, Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилия Комкова. По ходатайству следствия все они арестованы до 25 мая.

На 9-й день трагедии в православных храмах проходят заупокойные службы.

Пожар произошел 25 марта, в кемеровском торгово-развлекательном центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.