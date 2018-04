Кузнецов вывел Малкина из себя

Российские нападающие "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" Евгений Кузнецов и Евгений Малкин соответственно вступили в словесную перепалку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

За минуту до конца третьего периода Малкин повздорил с форвардом "Вашингтона" Ти-Джеем Оши. Сначала он толкнул его, а потом выкинул клюшку американца на скамейку "Кэпиталз". У скамейки "Вашингтона" между хоккеистами завязалась потасовка, но драчунов разняли и отправили в раздевалки.

Однако Малкин через небольшую паузу отказывался уходить со льда, очень эмоционально что-то выкрикивая Кузнецову. По жестам и артикуляции можно было понять, что нападающий "Питтсбурга" предлагает соотечественнику встретиться за пределами арены после матча.

Evgeni Malkin wants to fight all the Washington Capitals after finding out they put pineapple on their pizzas. Wow. pic.twitter.com/R6qvKJytmU