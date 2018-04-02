Тема:

Экология 51 минута назад

Новости Наука

2 апреля 201810:11 Анатолий Глянцев

Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность

Ядерные отходы останутся опасными даже через сотни тысяч лет.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Химики синтезировали вещество, которое позволяет эффективно выделять из ядерных отходов америций. Этот элемент является перспективным топливом для атомных реакторов, к тому же его удаление значительно снижает радиоактивность отходов. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Inorganic Chemistry командой во главе с Сантой Янсоне-Поповой (Santa Jansone-Popova) из Национальной лаборатории Ок-Ридж, США.

В мире накоплены сотни тысяч тонн отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Эти вещества сохранят опасный уровень радиоактивности и через полмиллиона лет. Что с ними делать?

Простейший способ – захоронить где-нибудь в граните и забыть. Более сложный, но и более разумный – переработать. В конце концов, 95% ОЯТ – это уран-238, 1,5% – уран-235 и 1% – плутоний. Итого на остальные изотопы приходится только 2,5% отходов. Но и из них можно извлечь что-нибудь полезное, заодно сделав их менее опасными.

У цезия-137 период полураспада составляет около 30 лет, у стронция-90 примерно столько же. Поэтому через несколько веков эти радионуклиды, так досадившие человечеству из-за Чернобыля и Фукусимы, распадутся практически полностью. После этого основными источниками радиоактивности в ОЯТ будут плутоний (если он не извлечён) и так называемые второстепенные актиниды (minor actinides), в частности, нептуний, америций и кюрий.

Извлечение этих элементов может значительно снизить активность отходов. К тому же америций и кюрий – потенциальное ядерное топливо для реакторов на быстрых нейтронах.

Однако предварительно эти элементы нужно выделить и очистить. Это важно, потому что сопутствующие им лантаноиды являются так называемыми нейтронными ядами. Они поглощают нейтроны, необходимые для деления ядер, и тем самым препятствуют реакции.

Вещество, "нацеленное" на захват определённого элемента смеси, химики называют лигандом. Задача состояла в том, чтобы разработать лиганд, выделяющий америций из ОЯТ.

"Отделение америция является очень сложным, поскольку актиниды и продукты деления, особенно лантаноиды, обладают очень похожими свойствами", – объясняет Янсоне-Попова.

Команда рассчитала параметры нужного вещества. В частности, оказалось, что в молекуле должно быть четыре атома, отдающих электроны "жертве захвата". Кроме того, требовалось сделать пространственное расположение атомов в молекуле оптимально для присоединения америция (создать преорганизованный леганд, как говорят специалисты). Однако такие лиганды не были описаны в научной литературе. Учёным пришлось теоретически предсказывать их свойства, подбирать оптимальную формулу и искать пути синтеза.

В итоге исследователи создали циклический амид, содержащий по два атома азота и кислорода. Эти атомы сильно притягивались к положительным ионам америция и отдавали им электроны, тем самым создавая связь между ними.

Для того, чтобы "охотник" не захватывал вместе с америцием и европий (его экспериментаторы выбрали в качестве типичного представителя лантаноидов из ОЯТ), химические связи в молекуле сделали ненасыщенными, то есть содержащими более одного электрона.

На данный момент технология ещё не вышла на промышленный этап, но можно надеяться, что это произойдёт в ближайшие годы.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как из ядерных отходов можно сделать "вечные батарейки".

Ранее по теме

Сейчас

10:23

Обрушились акции компаний, принадлежащих "Сумме"

09:47

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

06:33

Из здания генконсульства РФ в Сиэтле вывезены все документы и вещи

03:59

Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

03:26

Премьер Израиля прокомментировал критику Эрдогана

23:51

ДТП на Ставрополье: два человека погибли, пятеро ранены

21:59

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Обрушились акции компаний, принадлежащих "Сумме"

Обрушились акции компаний, принадлежащих "Сумме"

18 минут назад
Первый дрон комом: беспилотник "Почты России" врезался в дом

Первый дрон комом: беспилотник "Почты России" врезался в дом

47 минут назад
Девять дней трагедии в Кемерове: в православных храмах проходят поминальные службы

Девять дней трагедии в Кемерове: в православных храмах проходят поминальные службы

2 часа назад
Латвия полностью переводит русские школы на латышский

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

43 минуты назад
Из здания генконсульства РФ в Сиэтле вывезены все документы и вещи

Из здания генконсульства РФ в Сиэтле вывезены все документы и вещи

4 часа назад
Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

7 часов назад
Криптолавина: потери от максимумов превысили 70%

Криптолавина: потери от максимумов превысили 70%

1 час назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

2 часа назад
Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

23 минуты назад
Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

45 минут назад
Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность

Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность

51 минута назад
100 тысяч за ночь: как собираются заработать на болельщиках

100 тысяч за ночь: как собираются заработать на болельщиках

54 минуты назад
Уилл Смит решился на свидание с роботом

Уилл Смит решился на свидание с роботом

57 минут назад
Вести.net: Иран решил заменить Telegram собственным мессенджером

Вести.net: Иран решил заменить Telegram собственным мессенджером

1 час назад
У православных верующих началась Страстная седмица

У православных верующих началась Страстная седмица

2 часа назад
В Якутии спасатели освободили из снежных заносов 15 человек, застрявших в пургу на дороге

В Якутии спасатели освободили из снежных заносов 15 человек, застрявших в пургу на дороге

3 часа назад
Афганский спецназ заподозрили в помощи талибам

Афганский спецназ заподозрили в помощи талибам

3 часа назад
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "пасхальном перемирии" в Донбассе

Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "пасхальном перемирии" в Донбассе

3 часа назад
Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией

Десятки тысяч немцев выступили за улучшение отношений с Россией

4 часа назад
Россиянки, задержанные в Таиланде за сбор кораллов, вернулись домой

Россиянки, задержанные в Таиланде за сбор кораллов, вернулись домой

4 часа назад
Количество отравившихся на свадьбе в Бишкеке выросло до 89 человек

Количество отравившихся на свадьбе в Бишкеке выросло до 89 человек

5 часов назад
Александр Овечкин провел 1000 матч за "Вашингтон Кэпитэлз" в НХЛ

Александр Овечкин провел 1000 матч за "Вашингтон Кэпитэлз" в НХЛ

6 часов назад
Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу

6 часов назад
Шутка или правда: Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым из-за травмы

Шутка или правда: Фергюсон не сразится с Нурмагомедовым из-за травмы

7 часов назад
Российские военные провели испытания модернизированной противоракеты в Казахстане

Российские военные провели испытания модернизированной противоракеты в Казахстане

8 часов назад
Футболист "Альбасете" угодил в больницу после падения с третьего этажа

Футболист "Альбасете" угодил в больницу после падения с третьего этажа

8 часов назад
Новый фильм Спилберга - лидер проката в России и СНГ

Новый фильм Спилберга - лидер проката в России и СНГ

9 часов назад
Российские боксеры заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы

Российские боксеры заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы

9 часов назад
Александр Поветкин остался на вершине рейтинга WBA

Александр Поветкин остался на вершине рейтинга WBA

10 часов назад
Один человек погиб, еще один получил ранения при крушении мотопараплана во Франции

Один человек погиб, еще один получил ранения при крушении мотопараплана во Франции

10 часов назад
В Америке хакеры украли данные владельцев 5 миллионов банковских карт

В Америке хакеры украли данные владельцев 5 миллионов банковских карт

11 часов назад
Канатоходец рухнул на арену во время выступления в Братске

Канатоходец рухнул на арену во время выступления в Братске

11 часов назад
Проверки безопасности: отмахнуться уже не получится

Проверки безопасности: отмахнуться уже не получится

12 часов назад
Футболист "Краснодара" Смолов выругался матом после свиста болельщиков

Футболист "Краснодара" Смолов выругался матом после свиста болельщиков

12 часов назад
Отношения Британии с ЕС пропитаны ядом, как и дело Скрипалей

Отношения Британии с ЕС пропитаны ядом, как и дело Скрипалей

12 часов назад
"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

"Аритмия" получила "Нику" как лучший фильм года

12 часов назад
Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

Герои рассказали, как спасали посетителей "Зимней вишни"

13 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 1 апреля 2018 года

13 часов назад
1 454
Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

Путин жестко отреагировал на произошедшее в Кемерове

14 часов назад
Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

Пекин ответил Вашингтону пошлинами на 128 товаров

14 часов назад
Умер правнук Римского-Корсакова

Умер правнук Римского-Корсакова

14 часов назад
МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

МИД РФ обнародовал 13 вопросов к ОЗХО

14 часов назад
В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

В Тихом океане нашли редкие земли, а в Бахрейне - крупнейшее за 86 лет месторождение нефти

17 часов назад
Фильм "Лёд" покоряет Китай

Фильм "Лёд" покоряет Китай

30.03.2018 21:22
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21