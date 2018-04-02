Первый дрон комом: беспилотник "Почты России" врезался в дом

Первый в истории беспилотник "Почты России" потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ, передает "Россия 24".

Планировалось, что беспилотник доставит груз в одно из сел региона, но сразу после старта аппарат изменил траекторию, столкнулся с домом и разбился.

По одной из версий, аппарат отбросило порывом ветра, по другой — повлияли помехи от сетей Wi-Fi в зоне полета.