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2 апреля 201810:15

Первый дрон комом: беспилотник "Почты России" врезался в дом

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Первый в истории беспилотник "Почты России" потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ, передает "Россия 24".

Планировалось, что беспилотник доставит груз в одно из сел региона, но сразу после старта аппарат изменил траекторию, столкнулся с домом и разбился.

По одной из версий, аппарат отбросило порывом ветра, по другой — повлияли помехи от сетей Wi-Fi в зоне полета.

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