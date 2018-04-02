В Златоусте восьмиклассница выпала с девятого этажа и выжила

В городе Златоуст Челябинской области восьмиклассница выпала с девятого этажа жилого дома, передает РИА Новости со ссылкой на источники в региональном надзорном ведомстве.

Девочка осталась жива, сейчас она в больнице. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.