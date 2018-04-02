Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания

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Экзоскелеты 26 минут назад
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катанияЧитайте нас в Telegram
Изначально экзоскелеты разрабатывались для того, чтобы помочь людям, испытывающим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, или для превращения солдат в суперменов. Но постепенно исследователи стали создавать и "гражданские" костюмы для здоровых людей, призванные, например, снизить нагрузку при ходьбе или переносе тяжестей.
Так, молодая американская компания Roam Robotics собирается выпускать роботизированные экзоскелеты для самых неожиданных видов деятельности, и их первый прототип ориентирован на горнолыжников. На первый взгляд может показаться, что любители бороздить заснеженные горные склоны не будут в восторге, если вдобавок к тяжелому снаряжению им предложат надеть замысловатую конструкцию. Но на самом деле устройство помогает отточить технику катания и проводить на трассе гораздо больше времени без усталости.
Костюм состоит из рюкзака с аккумулятором и системы ремней и приводов, которые надеваются на ноги и поддерживают колени. С помощью датчиков встроенное программное обеспечение анализирует усилия мышц, а приводы действуют как амортизаторы и берут на себя часть нагрузки. При этом пользователь может настроить степень помощи от простой поддержки до активного участия в работе ног при прохождении поворотов.
По задумке производителя, экзоскелет поможет продвинутым лыжникам преодолевать самые трудные виражи и быстрее восстанавливаться после травм, а новички и пожилые люди смогут кататься дольше, не чувствуя усталости и боли в конечностях.
В качестве приятного дополнения устройство собирает полную статистику катания, и в конце дня с помощью приложения на смартфоне можно посмотреть среднюю и максимальную скорость, пройденные маршруты, интенсивность нагрузки на колени и другие параметры.
Roam Robotics подчёркивает, что представленный образец не является окончательным продуктом, и дизайн серийного устройства может быть другим. Сейчас компания собирает предварительные заказы с депозитом в $99, и обещает выпустить первую партию роботизированных костюмов в январе 2019 года по цене от $2 000 до $2500.
По мнению специалистов, индустрия горных лыж является перспективным рынком для разработчиков экзоскелетов, потому что горные курорты собирают людей всех возрастов с самым разным уровнем физической подготовки, которые привыкли платить большие деньги за оборудование. Если новый продукт будет удобен в использовании и сможет каждый день дарить им пару часов дополнительного катания, он наверняка вызовет большой интерес.
Напомним, что в проекте "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) самым интересным событиям из стремительно развивающегося мира экзоскелетов посвящён специальный раздел.
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