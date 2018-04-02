Официального представителя посольства США выдворяют из России

В число выдворяемых из России 60 американских дипломатов попала официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники. Функции официального представителя посольства будет выполнять заместитель Олсон Андреа Калан.

США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. 29 марта МИД России принял решение о выдворении 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Петербурге.