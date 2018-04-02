Игорь Андреев стал капитаном женской сборной России по теннису

Игорь Андреев сменил Анастасию Мыскину на посту капитана женской сборной России по теннису. В воскресенье стало известно, что Мыскина написала заявление об уходе с поста, на котором она работала с 2014 года.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы наши бывшие теннисисты продолжали работать в системе, приносили пользу теннису. Андреев уже имеет определенный опыт, и мы давно хотели, чтобы в работу с женской сборной включился мужчин, — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, которого цитирует ТАСС. — Помогать Андрееву будет Антон Зайцев.

Лучшим результатом сборной России под руководством Мыскиной стал выход в финал Кубка Федерации в 2015 году. Андреев завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Он трижды выигрывал турниры ATP, в том числе и Кубок Кремля в 2005 году. В составе сборной России Андреев в 2007 году вышел в финал Кубка Дэвиса, где россияне проиграли американцам со счетом 1-4.