СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"

Следственный комитет просит очевидцев, свидетелей и потерпевших сообщать любую информацию, которая поможет установить причины возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщает пресс-служба СКР по Кемеровской области.

С 4 апреля следствие начнет поэтапно выдавать изъятые при осмотре на месте происшествия вещи. Предварительная запись по телефону в Кемерове 8 384-2 36-68-87. Выдача будет проводиться ежедневно с 9 утра до 20 в следственном управлении на улице Кирова, 4.

25 марта в "Зимней вишне" произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе, 41 ребенок. В настоящее время в больницах остаются пять пострадавших, сообщает "Интерфакс".

Возбуждено несколько уголовных дел, семеро обвиняемых арестованы на два месяца.