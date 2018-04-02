В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

В городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут созданы подразделения туристической полиции. Такое решение принял глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В Санкт-Петербурге, Казани и Сочи они должны быть созданы до 5 мая в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции. В остальных городах, принимающих ЧМ по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, которые знают иностранные языки.

При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что туристическая полиция создается для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений, если в их отношении будут совершены правонарушения.

Ирина Волк также сообщила, что для идентификации сотрудников туристической полиции у них будут нарукавные повязки установленного образца.

В Москве еще с августа 2014 года работает туристическая полиция, сотрудники которой владеют навыками общения на английском, французском, испанском и китайском языках.

Они выполняют задачи по обеспечению общественного порядка в пешеходных зонах, пользующихся наибольшей популярностью у зарубежных гостей столицы.