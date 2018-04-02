Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

Президент США Дональд Трамп не находит оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко. Об этом говорится в ответе на соответствующее обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В послании говорится, что расследование велось с соблюдением демократических правил, и Ярошенко осужден законно, рассказала Москалькова РИА Новости. Она добавила, что продолжит бороться за освобождение Ярошенко.

Российского летчика Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии героина и затем депортировали в США. 7 сентября 2011 году суд в Нью-Йорке приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.