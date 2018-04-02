Салах может перейти в "Реал", если клуб выполнит два условия

Египетский полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах может перейти в испанский "Реал". Для этого мадридской команде необходимо выполнить два условия.

Салах хочет получить гарантии в том, что он станет игроком основного состава "сливочных", сообщает РИА Новости. Кроме того, египетский хавбек желает стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Реала" после лидера команды Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне Салах провел 42 матча во всех турнирах и забил 37 голов.