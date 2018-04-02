На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

Сотрудники одного из сортировочных узлов Почты России и ФТС во время проверки почтовой емкости, поступившей из аэропорта Домодедово, перехватили радиоактивную посылку.

На посылку среагировала система радиационного контроля "Янтарь". Оказалось, что предельно допустимый радиационный фон был превышен более чем в 10 раз.

Источником опасного излучения оказалось почтовое отправление из Узбекистана. Оно было незамедлительно изолировано от остального багажа и помещено в защитный контейнер.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности Почты России совместно с представителями московской таможни и специалистами ФГУП "Радон" досмотрели посылку. В ней находился барометр.

Радиоактивный груз был отправлен на утилизацию в специализированное учреждение. В сообщении пресс-службы "Почты России" отмечается, что уровень радиации остальных почтовых отправлений в норме.

Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы.