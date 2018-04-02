"Краснодар" отправил в отставку тренера Шалимова

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста наставника команды. Решение было принято 2 апреля руководством "Краснодара". Как отмечает пресс-служба клуба, имя нового главного тренера краснодарцев будет названо в ближайшие дни.

Шалимов стал главным тренером "Краснодара" в сентябре 2016 года, сменив на этом посту Олега Кононова. Под руководством Шалимова команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила. В прошлом сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Краснодар" под руководством Шалимова, стал четвертым. В этом сезоне за 6 туров до финиша краснодарцы занимают пятое место.