Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге

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Гонки золотой молодежи 11 минут назад
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дорогеЧитайте нас в Telegram
Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян, которую суд бессрочно лишил водительских прав, вновь поймали за рулем. Прокатиться на своем "Мерседесе" она решила под покровом ночи. Однако поездка длилась меньше минуты. В итоге — новый административный протокол.
Глубокая ночь, Ленинградский проспект, два автомобиля с включенными габаритами — один на парковке, другой на проезжей части. Из одного выходит молодой человек — водитель, с пассажирской стороны появляется девушка. Трогательная сцена прощания — и явно не по погоде одетая особа уверенно садится за руль второго автомобиля. Машины меняются местами.
За рулем известная стритрейсерша Мара Багдасарян — а это именно она — провела ровно 45 секунд. Спортивный "Мерседес" блокируют сразу два полицейских автомобиля, выходят патрульные — стандартная проверка документов.
"При проверке по базе данных было установлено, что указанная гражданка не имеет права управления транспортным средством. Иномарка была задержана, а женщина-водитель — отстранена от управления", — рассказал дежурный офицер пресс-службы Главного управления МВД России по г. Москве Алексей Шапкин.
Мара Багдасарян лишилась водительского удостоверения ровно год назад по медицинским показателям. За многочисленные неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения ее тогда отправили на исправительные общественные работы.
Адвокаты принесли справки — мол, какие могут быть работы: у подзащитной астма, порок сердца, диабет, судороги и эпилепсия с припадками. Судья на основании этих справок аннулировал водительские права Багдасарян.
Длительной разлуки с роскошными автомобилями Мара выдержать не смогла: спустя полгода после лишения прав — новое задержание за рулем "Мерседеса". Новый административный протокол и новый штраф. Хватило еще на несколько месяцев.
"Уголовного наказания на сегодняшний день попросту не существует — остается штраф. Обычно подобного рода нарушители достаточно богатые люди, и для них эти тридцать тысяч рублей — совсем небольшая сумма. Здесь, наверное, уже давно напрашивается введение именно уголовной ответственности для тех, кто, будучи лишенным прав, опять садится за руль", — говорит автоэксперт Сергей Смирнов.
За ночную поездку на выходных Мара заплатит даже не 30 — всего пять тысяч рублей: формально прав ее не лишали — их аннулировали по состоянию здоровья.
Автомобиль Мары Багдасарян по-прежнему стоит на парковке у ее дома на Ленинградском проспекте, а его владелице выражают отнюдь не разочарование, а поддержку в связи с ее очередным задержанием. Некий молодой человек изобразил на стекле сердечко и оставил красную розу с запиской.
В социальных сетях Мара Багдасарян уже похвасталась тем, что права ей якобы вернули. Возможно, это была всего лишь первоапрельская шутка. Позже скандально известная гонщица запись удалила.
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