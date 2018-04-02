Каспийская флотилия уходит из Астрахани

Министерство обороны России решило полностью перевести Каспийскую флотилию из Астрахани в город Каспийск. Там уже разворачивается масштабное строительство: возводятся причалы, пирсы, жилье для военнослужащих. Первый этап создания новой базы для группировки кораблей планируют закончить в 2019 году, рассказал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, до 1 июля российскому ВМФ должны передать сразу 5 кораблей. Три – новых и два – после ремонта.

Помимо прочего, глава военного ведомства рассказал о перевооружении российской стратегической авиации. Согласно плану, ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 проходят ремонт и модернизацию, а также получают новейшие крылатые ракеты Х-101.