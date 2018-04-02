Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

Удвоением сущностей завершилась операция по спасению застрявшего в полынье трактора в Коми — чистившую снег машину разорвало пополам, когда ее вытаскивали из воды. Очевидец снял на видео курьезный момент.

Описанные события произошли 29 марта на переправе в Печоре. Трактор попал в ледяную ловушку, из который выбраться своими силами у него не получилось. Водитель самостоятельно выбрался из кабины и вызвал на подмогу тягач, однако вызволение обернулось настоящим "прорывом" — взятую на буксир снегоуборочную технику разорвало пополам.

Пришлось вызывать на место эвакуатор, который и доставил обе части прежде единого трактора в город. Подлежит ли он ремонту, остается неизвестным.