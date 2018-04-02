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2 апреля 201813:37

Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

ВКонтакте/Жесть Коми

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Удвоением сущностей завершилась операция по спасению застрявшего в полынье трактора в Коми — чистившую снег машину разорвало пополам, когда ее вытаскивали из воды. Очевидец снял на видео курьезный момент.

 

Описанные события произошли 29 марта на переправе в Печоре. Трактор попал в ледяную ловушку, из который выбраться своими силами у него не получилось. Водитель самостоятельно выбрался из кабины и вызвал на подмогу тягач, однако вызволение обернулось настоящим "прорывом" — взятую на буксир снегоуборочную технику разорвало пополам.

Пришлось вызывать на место эвакуатор, который и доставил обе части прежде единого трактора в город. Подлежит ли он ремонту, остается неизвестным.

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