Александр Овечкин: приятно, что мое имя останется в истории лиги

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал свое достижение. В ночь на понедельник он провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Овечкин вышел на лед в гостевой игре против "Питтсбург Пингвинз", помог команде победить со счетом 3:1 и стал первым российским игроком, который достиг такого результата, выступая за один клуб.

"Это важно. Рубеж есть рубеж. Это попадет в историю, — сказал Овечкин, которого цитирует РИА Новости. — Приятно, что твое имя останется в истории лиги".