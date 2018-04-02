"Бавария" готова заплатить 42 млн евро за Хамеса Родригеса

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" готов заплатить 42 миллиона евро мадридскому "Реалу" за переход колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который в нынешнем сезоне выступает за немецкий клуб на правах аренды.

Летом 2017 года "Бавария" арендовала Хамеса у "Реала" на два сезона за 13 миллионов евро. В соглашении клубов есть пункт о выкупе контракта колумбийца, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Родригес уже дал согласие на переход. В составе мюнхенцев он провел 28 матчей, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.