Десантный корабль "Иван Грен" передадут флоту в начале мая

Андреевский флаг на новом большом десантном корабле "Иван Грен" поднимут 7 мая. Более того, БДК сначала примет участие в Дне ВМФ России, который состоится в Санкт-Петербурге. Только после этого он отправится к месту постоянной службы – на Северный флот, рассказал агентству "Интерфакс-АВН" собственный источник на судостроительном заводе "Янтарь".

БДК проекта 11711 "Иван Грен" сошел со стапелей "Янтаря" в 2012 году. Всего ВМС России заказали два подобных корабля. Корпус второго, "Петра Моргунова", собран полностью, идет установка бортового оборудования.

Большие десантные корабли этого проекта способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.

Вооружение у "Ивана Грена" и "Петра Моргунова" в основном оборонительное: на корме расположена пара 6-ствольных 30-миллиметровых пушек АК-630М. А на носу установлена артиллерийская установка "Дуэт". Тульские оружейники смогли разместить в одной башне сразу два 6-ствольных скорострельных орудия. Вместе они выдают до 8 тысяч снарядов в минуту, а в усиленном режиме – до 10 тысяч. Орудие способно не только надежно защитить БДК от противокорабельных ракет или вражеских самолетов, но и поддержать огнем высадку десанта.