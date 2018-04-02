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2 апреля 201814:10 Анатолий Глянцев

Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

Облака Венеры, в отличие от её поверхности, вполне пригодны для жизни.
Фото Japan Aerospace Exploration Agency.

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Происхождение тёмных частиц в атмосфере планеты не удаётся объяснить уже в течение столетия. Недавно исследователи второй планеты выдвинули смелую гипотезу: это микробы. Научная работа, опубликованная в журнале Astrobiology, убеждает, что это возможно.

Венера носит имя богини любви и красоты, но отнюдь не проявляет к своим гостям нежности. Температура на поверхности планеты достигает 450 градусов Цельсия, а давление – 90 земных атмосфер.

Однако на высоте 47,5–50,5 километра условия куда более гостеприимны. Давление там как на поверхности Земли, а температура около 60 градусов Цельсия, что вполне комфортно для некоторых земных микробов. В связи с этим ещё в 1967 году крупный планетолог и пионер научной популяризации Карл Саган выдвинул гипотезу об обитаемости облаков второй планеты от Солнца.

"У Венеры было достаточно времени для автономной эволюции жизни", – объясняет Санджай Лимай (Sanjay Limaye) из Висконсинского университета, первый автор нового исследования.

Действительно, некоторые модели предполагают, что жидкая вода на поверхности планеты существовала целых два миллиарда лет. Для сравнения: Земля прошла путь от комка протопланетной пыли до появления первых организмов менее чем за миллиард лет.

Учёные давно установили, что на Земле атмосферные процессы могут поднимать бактерии на огромные высоты и даже запускать в космос.

Правда, атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, а облака вместе с водой содержат и серную кислоту. Но для иных земных экстремофилов и это не препятствие.

"Мы знаем, что на Земле жизнь может процветать в очень кислой среде, может питаться углекислым газом и вырабатывать серную кислоту", – цитирует пресс-релиз слова соавтора исследования Ракеша Могула (Rakesh Mogul) из Калифорнийского политехнического университета.

Таким образом, жизнь в том виде, в котором мы её знаем, в атмосфере Венеры возможна в принципе. Но, как известно любому человеку, заглядывавшему в кошелёк или холодильник, "может найтись" не означает "найдётся". Есть ли какие-то свидетельства, что атмосфера планеты действительно обитаема?

Авторы указывают на тёмные пятна в облаках Венеры, открытые около ста лет назад.

"Венера эпизодически демонстрирует тёмные, насыщенные серой пятна с контрастом [по сравнению с фоном] до 30–40 процентов в ультрафиолете и приглушённые на более длинных волнах. Эти пятна сохраняются в течение нескольких дней, постоянно изменяя свою форму и контрастность", – информирует Лимай.

Исследования предшественников показали, что пятна содержат диоксид серы и хлорид железа и включают частицы размерами от 330 до 500 нанометров. Природа этих частиц все ещё неизвестна.

В новой статье учёные обращают внимание на земные бактерии, по спектральным свойствам весьма похожие на таинственные частицы. Бросается в глаза, что и размер у последних вполне подходящий.

Авторы тщательно взвешивают "за" и "против" такой гипотезы. Они сравнивают упомянутые спектры, обсуждают биохимический потенциал серы и железа в облаках Венеры, анализируют атмосферные явления, которые могли бы доставить "квартирантов" в облака с гостеприимной когда-то поверхности.

Общий вывод исследователей оптимистичен. Частицы в облаках Венеры могут быть бактериями или скоплениями бактерий, для этого достаточно физических и биохимических возможностей. При этом живые организмы могут иметь достаточную биомассу, чтобы их можно было обнаружить с помощью атмосферных зондов, которые планируется отправить на вторую планету. Авторы предлагают конкретные схемы экспериментов, призванных выяснить, есть ли жизнь на Венере.

Особые надежды авторов связаны с российской миссией "Венера-Д", которую планируется запустить в 2026 году. Согласно проекту, она может нести на борту летательный аппарат для изучения атмосферы планеты.

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