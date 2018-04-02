Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

Тема:
Поиск жизни в космосе 47 минут назад
Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериямиЧитайте нас в Telegram
Происхождение тёмных частиц в атмосфере планеты не удаётся объяснить уже в течение столетия. Недавно исследователи второй планеты выдвинули смелую гипотезу: это микробы. Научная работа, опубликованная в журнале Astrobiology, убеждает, что это возможно.
Венера носит имя богини любви и красоты, но отнюдь не проявляет к своим гостям нежности. Температура на поверхности планеты достигает 450 градусов Цельсия, а давление – 90 земных атмосфер.
Однако на высоте 47,5–50,5 километра условия куда более гостеприимны. Давление там как на поверхности Земли, а температура около 60 градусов Цельсия, что вполне комфортно для некоторых земных микробов. В связи с этим ещё в 1967 году крупный планетолог и пионер научной популяризации Карл Саган выдвинул гипотезу об обитаемости облаков второй планеты от Солнца.
"У Венеры было достаточно времени для автономной эволюции жизни", – объясняет Санджай Лимай (Sanjay Limaye) из Висконсинского университета, первый автор нового исследования.
Действительно, некоторые модели предполагают, что жидкая вода на поверхности планеты существовала целых два миллиарда лет. Для сравнения: Земля прошла путь от комка протопланетной пыли до появления первых организмов менее чем за миллиард лет.
Учёные давно установили, что на Земле атмосферные процессы могут поднимать бактерии на огромные высоты и даже запускать в космос.
Правда, атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, а облака вместе с водой содержат и серную кислоту. Но для иных земных экстремофилов и это не препятствие.
"Мы знаем, что на Земле жизнь может процветать в очень кислой среде, может питаться углекислым газом и вырабатывать серную кислоту", – цитирует пресс-релиз слова соавтора исследования Ракеша Могула (Rakesh Mogul) из Калифорнийского политехнического университета.
Таким образом, жизнь в том виде, в котором мы её знаем, в атмосфере Венеры возможна в принципе. Но, как известно любому человеку, заглядывавшему в кошелёк или холодильник, "может найтись" не означает "найдётся". Есть ли какие-то свидетельства, что атмосфера планеты действительно обитаема?
Авторы указывают на тёмные пятна в облаках Венеры, открытые около ста лет назад.
"Венера эпизодически демонстрирует тёмные, насыщенные серой пятна с контрастом [по сравнению с фоном] до 30–40 процентов в ультрафиолете и приглушённые на более длинных волнах. Эти пятна сохраняются в течение нескольких дней, постоянно изменяя свою форму и контрастность", – информирует Лимай.
Исследования предшественников показали, что пятна содержат диоксид серы и хлорид железа и включают частицы размерами от 330 до 500 нанометров. Природа этих частиц все ещё неизвестна.
В новой статье учёные обращают внимание на земные бактерии, по спектральным свойствам весьма похожие на таинственные частицы. Бросается в глаза, что и размер у последних вполне подходящий.
Авторы тщательно взвешивают "за" и "против" такой гипотезы. Они сравнивают упомянутые спектры, обсуждают биохимический потенциал серы и железа в облаках Венеры, анализируют атмосферные явления, которые могли бы доставить "квартирантов" в облака с гостеприимной когда-то поверхности.
Общий вывод исследователей оптимистичен. Частицы в облаках Венеры могут быть бактериями или скоплениями бактерий, для этого достаточно физических и биохимических возможностей. При этом живые организмы могут иметь достаточную биомассу, чтобы их можно было обнаружить с помощью атмосферных зондов, которые планируется отправить на вторую планету. Авторы предлагают конкретные схемы экспериментов, призванных выяснить, есть ли жизнь на Венере.
Особые надежды авторов связаны с российской миссией "Венера-Д", которую планируется запустить в 2026 году. Согласно проекту, она может нести на борту летательный аппарат для изучения атмосферы планеты.
Ранее по теме
-
Чёрная дыра Млечного Пути порождает землеподобные планеты и разносит жизнь по Галактике1 месяц назад
-
Как люди отреагируют на открытие внеземной жизни. Исследование1 месяц назад
-
Астрономы обнаружили самые сложные молекулы, когда-либо наблюдавшиеся вне нашей галактики2 месяца назад
-
Испытан анализатор ДНК, который может найти жизнь на других планетах2 месяца назад
-
Обнаружена самая большая молекула, когда-либо наблюдавшаяся в радиотелескоп2 месяца назад
-
Воспроизведен процесс образования органики в ледяных глубинах космоса3 месяца назад
Сейчас
На Москву идет сильный ветер
Картина дня
-
СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"
- Telegram: ключи дешифровки передать технически невозможно
- Кремль прокомментировал арест братьев Магомедовых
- Названа причина неудачи с первым дроном "Почты России"
- В Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой
Самое читаемое
-
Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- Спецоперация с мочой: посла Франции вызвали в МИД Италии
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Востриков опубликовал новые кадры пожара и давки в "Зимней вишне"
- Закрытая церемония, закрытый гроб: в Москве похоронили Сергея Мавроди
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США
- Налоги в США: плата за цивилизацию
- Владельцам "Суммы" предъявлены уголовные обвинения
- МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 стран
- Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- В столице стартовал проект "Музей в подарок"
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак