Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

На новую часть полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья будет свозиться только местный мусор, пообещал губернатор региона Андрей Воробьев.

"На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой. Никакой другой мусор на новую карту поступать не будет", — процитировали главу Московской области в пресс-службе губернатора.

Кроме того рядом с новой частью полигона появится мусороперерабатывающее предприятие и очистные сооружения для фильтрата (опасная для экологии жидкость, образующуюся при гниении отходов). Старая часть "Ядрова" прекратит принимать мусор в середине апреля, сообщает ТАСС.

Ситуация вокруг свалки под Волоколамском получила широкий резонанс после того, как 21 марта после очередного выброса свалочного газа несколько десятков школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители провели несколько акций протеста. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации.