Федор Смолов: отставка Шалимова стала полной неожиданностью

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Федор Смолов прокомментировал отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. По словам форварда, такое решение клуба стало для него полной неожиданностью.

"Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью, — сказал Смолов, которого цитирует Sport24. — По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу, хочу пожелать ему удачи".