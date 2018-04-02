Google Lunar X Prize никто не выиграл, но участники отправят роверы на Луну и без вознаграждения

В выходные официально истекли сроки ныне несуществующего конкурса Google Lunar X Prize, объявленного в 2007 году. Участники международного соревнования должны были отправить на Селену первый частный луноход, удовлетворяющий заданным условиям. Но миссия оказалась невыполнимой: ни один из конкурсантов не уложился в установленные сроки.

Впрочем, участники не собираются опускать руки. Многие из них изъявили желание продолжить работу даже без обещанных призовых денежных средств. Напомним, что призовой фонд составлял 30 миллионов долларов США. За первое место намеревались наградить 20 миллионами долларов США, за второе – пятью миллионами долларов США. Также были несколько дополнительных премий на общую сумму пять миллионов долларов США.

Правила соревнования были относительно просты: необходимо было построить роботизированный посадочный модуль, используя в основном частные средства. Модулю нужно было мягко прилуниться на спутник Земли.

Оказавшись в месте назначения, космическому аппарату нужно было исследовать лунную поверхность, а затем отправить на Землю видео и фотоснимки.

Из 29 команд, зарегистрировавшихся в конкурсе, в прошлом году лишь пять финалистов продолжили борьбу за главный приз. У всех оставшихся участников были контракты с различными компаниями на возможный запуск космических аппаратов – и все они укладывались в срок.

Как мы уже знаем, ни у кого не получилось отправить зонд до конца марта 2018 года. Тем не менее у некоторых участников (финалистов и полуфиналистов) по-прежнему есть контракты на запуск устройств в ближайшие годы.

Большинство команд работают над посадочными модулями. И тех, кто добьётся желаемого, ждёт без преувеличения мировая слава: на сегодняшний день лишь финансируемые государством космические аппараты прилунялись на спутник Земли; ни одной частной компании не удавалось справиться с этой задачей. Но коллективам, участвовавшим в конкурсе Google Lunar X Prize, под силу изменить ситуацию.

Ещё в 2015 году казалось, что израильская команда SpaceIL серьёзно опережают своих конкурентов. Три года назад они уже представили дизайн лунного модуля и заполучили в своё распоряжение ракету-носитель. Запуск был запланирован на начало 2017 года.

Теперь же, по словам представителей компании, запуск космического аппарата на ракете компании SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал, штат Флорида, США, запланирован на конец 2018 года.

Специалисты SpaceIL строят аппарат в помещениях организации Israel Aerospace Industries ("Авиационная промышленность Израиля"). Недавно инженеры присоединили к корпусу космического аппарата двигатель и топливные баки; они также протестировали работу камер спускаемого модуля в вакуумной камере. По словам генерального директора SpaceIL Идо Антеби (Ido Anteby), таким образом они имитировали космическую среду.

Чуть ранее в этом году представители компании заявляли, что у них нет средств, необходимых для запуска посадочного модуля. Антеби добавляет, что на продолжение работы денег пока хватает, на сегодняшний день они занимаются сбором средств.

Тем не менее руководитель команды настроен достаточно оптимистично. На этой стадии работы ничего не отвратит нас от достижения цели – Луны, до конца 2018 года, сказал Антеби в интервью изданию The Verge.

Компания Astrobotic распрощалась с конкурсом X Prize в декабре 2016 года: тогда участники поняли, они попросту не укладываются в сроки. Между тем фирма, базирующаяся в Питтсбурге, США, намерена завершить начатое и отправить космический аппарат на Луну. К слову, компания уже может похвастаться солидными деловыми партнёрами.

Так, в 2017 году организация Astrobotic подписала контракт на запуск первого лунного посадочного модуля Peregrine на ракете Atlas V. Последнюю изготавливает компания United Launch Alliance. Команда также работает с производителем самолётов Airbus, чтобы сделать посадочную ступень для модуля. Более того, Astrobotic сотрудничает с НАСА с целью разработки крошечного ровера.

Планируется, что Peregrine в свой первый полёт захватит на Луну до 265 килограммов научных приборов. На сегодняшний день уже 11 групп из шести стран договорились отправить свои инструменты на Peregrine.

Изначально представители Astrobotic хотели запустить спускаемый аппарат в 2019 году, но намеченные сроки были перенесены – теперь на середину 2020 года. Компания также продолжает искать дополнительное финансирование для осуществления запуска.

Частная компания Moon Express стремится добывать полезные ископаемые на Луне. Ещё в рамках конкурса команда представила посадочный модуль MX-1 (Moon Express 1) – первый из серии многофункциональных космических аппаратов, готовых к работе как на околоземной орбите, так и в открытом космосе. У фирмы есть контракт с американской организацией Rocket Lab для запуска крошечного зонда на экспериментальной ракете Electron.

К слову, именно эта компания получила в 2016 году разрешение правительства США отправить на Луну роботизированный посадочный модуль. Впервые частная компания получила подобное разрешение. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о нём. Правда, запуск был намечен на 2017 год.

Разрешение разрешением, однако представители Moon Express до сих пор не показали никакого оборудования для MX-1E. В июле 2017 года в компании отмечали, что они тестируют части модуля на своих объектах на мысе Канаверал, и с тех пор не было никаких объявлений.

Следующие участники соревнования – индийская команда TeamIndus, которая твёрдо заявляла о своём желании отправить ровер на Луну. Их аппарат должен был стартовать на ракете Polar Satellite Launch Vehicle. Но, как это было и с другими конкурсантами, команда осознала, что в срок им не уложиться. По этой причине был разорван ранее заключённый контракт с космическим агентством.

"Мы должны были слегка замедлить темпы из-за проблем в сборе средств", — рассказывает генеральный директор TeamIndus Рахул Нараян (Rahul Narayan).

Теперь TeamIndus разрабатывает новые планы на следующие пять лет. Конструкторы всё ещё проектируют посадочный модуль, а менеджеры ищут новых перевозчиков. Нараян говорит, что организация ведёт переговоры с двумя международными компаниями и надеется отправить свой аппарат в 2019 году.

Как только будет подписано соглашение, в TeamIndus начнут складывать все части посадочного модуля вместе. "Сегодня мы не можем собрать его и ждать даты запуска", — говорит генеральный директор.

Что касается денежных средств, то компания продолжает сбор. "Мы считаем, что находимся в нужное время и в нужном месте, чтобы продолжать то, что мы делали, – строить космический аппарат, который прилунится на спутник", — говорит Нараян.

Нельзя обойти стороной грандиозные планы полуфиналиста конкурса немецкой компании PT Scientists. Она собирается развернуть на Луне первую сеть мобильной связи. Недавно группа объявила о партнёрстве с Vodafone и Nokia. Специалисты PT Scientists работают над созданием космического модуля, который будет выполнять функции контейнера для доставки луноходов и прочего оборудования на поверхность Селены.

PT Scientists надеется запустить оборудование в 2019 году на ракете Falcon 9.

К слову, недавно сообщалось о том, что в России будет создана космическая горнодобывающая отрасль. К 2020 году РКК "Энергия" и NASA создадут станцию на орбите Луны, а с 2025 года Россия и вовсе планирует ежегодно осуществлять до двух пилотируемых запусков к Луне.