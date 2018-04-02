Тема:

Конкурс Google Lunar ХPrize и высадка на Луну 1 час назад

Новости Наука

2 апреля 201814:34 Евгения Ефимова

Google Lunar X Prize никто не выиграл, но участники отправят роверы на Луну и без вознаграждения

Сроки Google Lunar X Prize официально истекли.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

В выходные официально истекли сроки ныне несуществующего конкурса Google Lunar X Prize, объявленного в 2007 году. Участники международного соревнования должны были отправить на Селену первый частный луноход, удовлетворяющий заданным условиям. Но миссия оказалась невыполнимой: ни один из конкурсантов не уложился в установленные сроки.

Впрочем, участники не собираются опускать руки. Многие из них изъявили желание продолжить работу даже без обещанных призовых денежных средств. Напомним, что призовой фонд составлял 30 миллионов долларов США. За первое место намеревались наградить 20 миллионами долларов США, за второе – пятью миллионами долларов США. Также были несколько дополнительных премий на общую сумму пять миллионов долларов США.

Правила соревнования были относительно просты: необходимо было построить роботизированный посадочный модуль, используя в основном частные средства. Модулю нужно было мягко прилуниться на спутник Земли.

Оказавшись в месте назначения, космическому аппарату нужно было исследовать лунную поверхность, а затем отправить на Землю видео и фотоснимки.

Из 29 команд, зарегистрировавшихся в конкурсе, в прошлом году лишь пять финалистов продолжили борьбу за главный приз. У всех оставшихся участников были контракты с различными компаниями на возможный запуск космических аппаратов – и все они укладывались в срок.

Как мы уже знаем, ни у кого не получилось отправить зонд до конца марта 2018 года. Тем не менее у некоторых участников (финалистов и полуфиналистов) по-прежнему есть контракты на запуск устройств в ближайшие годы.

Большинство команд работают над посадочными модулями. И тех, кто добьётся желаемого, ждёт без преувеличения мировая слава: на сегодняшний день лишь финансируемые государством космические аппараты прилунялись на спутник Земли; ни одной частной компании не удавалось справиться с этой задачей. Но коллективам, участвовавшим в конкурсе Google Lunar X Prize, под силу изменить ситуацию.

Ещё в 2015 году казалось, что израильская команда SpaceIL серьёзно опережают своих конкурентов. Три года назад они уже представили дизайн лунного модуля и заполучили в своё распоряжение ракету-носитель. Запуск был запланирован на начало 2017 года.

Теперь же, по словам представителей компании, запуск космического аппарата на ракете компании SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал, штат Флорида, США, запланирован на конец 2018 года.

Специалисты SpaceIL строят аппарат в помещениях организации Israel Aerospace Industries ("Авиационная промышленность Израиля"). Недавно инженеры присоединили к корпусу космического аппарата двигатель и топливные баки; они также протестировали работу камер спускаемого модуля в вакуумной камере. По словам генерального директора SpaceIL Идо Антеби (Ido Anteby), таким образом они имитировали космическую среду.

Чуть ранее в этом году представители компании заявляли, что у них нет средств, необходимых для запуска посадочного модуля. Антеби добавляет, что на продолжение работы денег пока хватает, на сегодняшний день они занимаются сбором средств.

Тем не менее руководитель команды настроен достаточно оптимистично. На этой стадии работы ничего не отвратит нас от достижения цели – Луны, до конца 2018 года, сказал Антеби в интервью изданию The Verge.

Компания Astrobotic распрощалась с конкурсом X Prize в декабре 2016 года: тогда участники поняли, они попросту не укладываются в сроки. Между тем фирма, базирующаяся в Питтсбурге, США, намерена завершить начатое и отправить космический аппарат на Луну. К слову, компания уже может похвастаться солидными деловыми партнёрами.

Так, в 2017 году организация Astrobotic подписала контракт на запуск первого лунного посадочного модуля Peregrine на ракете Atlas V. Последнюю изготавливает компания United Launch Alliance. Команда также работает с производителем самолётов Airbus, чтобы сделать посадочную ступень для модуля. Более того, Astrobotic сотрудничает с НАСА с целью разработки крошечного ровера.

Планируется, что Peregrine в свой первый полёт захватит на Луну до 265 килограммов научных приборов. На сегодняшний день уже 11 групп из шести стран договорились отправить свои инструменты на Peregrine.

Изначально представители Astrobotic хотели запустить спускаемый аппарат в 2019 году, но намеченные сроки были перенесены – теперь на середину 2020 года. Компания также продолжает искать дополнительное финансирование для осуществления запуска.

Частная компания Moon Express стремится добывать полезные ископаемые на Луне. Ещё в рамках конкурса команда представила посадочный модуль MX-1 (Moon Express 1) – первый из серии многофункциональных космических аппаратов, готовых к работе как на околоземной орбите, так и в открытом космосе. У фирмы есть контракт с американской организацией Rocket Lab для запуска крошечного зонда на экспериментальной ракете Electron.

К слову, именно эта компания получила в 2016 году разрешение правительства США отправить на Луну роботизированный посадочный модуль. Впервые частная компания получила подобное разрешение. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о нём. Правда, запуск был намечен на 2017 год.

Разрешение разрешением, однако представители Moon Express до сих пор не показали никакого оборудования для MX-1E. В июле 2017 года в компании отмечали, что они тестируют части модуля на своих объектах на мысе Канаверал, и с тех пор не было никаких объявлений.

Следующие участники соревнования – индийская команда TeamIndus, которая твёрдо заявляла о своём желании отправить ровер на Луну. Их аппарат должен был стартовать на ракете Polar Satellite Launch Vehicle. Но, как это было и с другими конкурсантами, команда осознала, что в срок им не уложиться. По этой причине был разорван ранее заключённый контракт с космическим агентством.

"Мы должны были слегка замедлить темпы из-за проблем в сборе средств", — рассказывает генеральный директор TeamIndus Рахул Нараян (Rahul Narayan).

Теперь TeamIndus разрабатывает новые планы на следующие пять лет. Конструкторы всё ещё проектируют посадочный модуль, а менеджеры ищут новых перевозчиков. Нараян говорит, что организация ведёт переговоры с двумя международными компаниями и надеется отправить свой аппарат в 2019 году.

Как только будет подписано соглашение, в TeamIndus начнут складывать все части посадочного модуля вместе. "Сегодня мы не можем собрать его и ждать даты запуска", — говорит генеральный директор.

Что касается денежных средств, то компания продолжает сбор. "Мы считаем, что находимся в нужное время и в нужном месте, чтобы продолжать то, что мы делали, – строить космический аппарат, который прилунится на спутник", — говорит Нараян.

Нельзя обойти стороной грандиозные планы полуфиналиста конкурса немецкой компании PT Scientists. Она собирается развернуть на Луне первую сеть мобильной связи. Недавно группа объявила о партнёрстве с Vodafone и Nokia. Специалисты PT Scientists работают над созданием космического модуля, который будет выполнять функции контейнера для доставки луноходов и прочего оборудования на поверхность Селены.

PT Scientists надеется запустить оборудование в 2019 году на ракете Falcon 9.

К слову, недавно сообщалось о том, что в России будет создана космическая горнодобывающая отрасль. К 2020 году РКК "Энергия" и NASA создадут станцию на орбите Луны, а с 2025 года Россия и вовсе планирует ежегодно осуществлять до двух пилотируемых запусков к Луне.

Ранее по теме

Сейчас

15:09

Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

14:49

На Москву идет сильный ветер

12:22

СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"

11:18

Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

10:23

Обрушились акции компаний, принадлежащих "Сумме"

09:47

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

06:33

Из здания генконсульства РФ в Сиэтле вывезены все документы и вещи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

1 час назад
Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

2 часа назад
Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

57 минут назад
Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

3 часа назад
Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

2 часа назад
По Братску летает матрешка-гигант. Видео

По Братску летает матрешка-гигант. Видео

31 минута назад
Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

3 часа назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

6 часов назад
Надаль стал первой ракеткой мира

Надаль стал первой ракеткой мира

4 часа назад
В Златоусте восьмиклассница выпала с девятого этажа и выжила

В Златоусте восьмиклассница выпала с девятого этажа и выжила

4 часа назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
На Москву идет сильный ветер

На Москву идет сильный ветер

34 минуты назад
Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

44 минуты назад
Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

47 минут назад
Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

1 час назад
Объявлены российские цены на Subaru Legacy

Объявлены российские цены на Subaru Legacy

1 час назад
Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

1 час назад
Каспийская флотилия уходит из Астрахани

Каспийская флотилия уходит из Астрахани

2 часа назад
Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

2 часа назад
На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

2 часа назад
Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

2 часа назад
159
60-е глазами Шемякина: в Петербурге открылась выставка "Доизгнание"

60-е глазами Шемякина: в Петербурге открылась выставка "Доизгнание"

2 часа назад
Пользователям бесплатно ускорят интернет защищенным DNS-сервисом

Пользователям бесплатно ускорят интернет защищенным DNS-сервисом

2 часа назад
СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"

СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"

3 часа назад
Автомобили Infiniti попали под отзыв в России

Автомобили Infiniti попали под отзыв в России

3 часа назад
В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

3 часа назад
Официального представителя посольства США выдворяют из России

Официального представителя посольства США выдворяют из России

3 часа назад
Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

3 часа назад
Российские магазины начнут принимать старые iPad в зачет новых

Российские магазины начнут принимать старые iPad в зачет новых

3 часа назад
Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

3 часа назад
Бабушка Дмитрия Дюжева отказалась покидать свой дом

Бабушка Дмитрия Дюжева отказалась покидать свой дом

3 часа назад
В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

3 часа назад
Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry

Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry

4 часа назад
Синюю ветку московского метро могут дотянуть до Гольянова

Синюю ветку московского метро могут дотянуть до Гольянова

4 часа назад
Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди кемеровского перекрестка

Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди кемеровского перекрестка

4 часа назад
10 городов России по продажам автомобилей с пробегом

10 городов России по продажам автомобилей с пробегом

4 часа назад
Ученые выяснили, почему старше – не значит умнее

Ученые выяснили, почему старше – не значит умнее

4 часа назад
Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

4 часа назад
Латвия полностью переводит русские школы на латышский

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

5 часов назад
Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

5 часов назад
В России выросли ставки утилизационного сбора

В России выросли ставки утилизационного сбора

5 часов назад
Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность

Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность

5 часов назад
Уилл Смит решился на свидание с роботом

Уилл Смит решился на свидание с роботом

5 часов назад
Вести.net: Иран решил заменить Telegram собственным мессенджером

Вести.net: Иран решил заменить Telegram собственным мессенджером

5 часов назад
У православных верующих началась Страстная седмица

У православных верующих началась Страстная седмица

6 часов назад
Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу

10 часов назад
Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

Скончался художественный руководитель "Театра.doc" Михаил Угаров

11 часов назад
Александр Поветкин остался на вершине рейтинга WBA

Александр Поветкин остался на вершине рейтинга WBA

15 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00