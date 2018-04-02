В США директор школы поцеловал свинью за то, что дети прочли 10 тысяч книг. Видео

Директору начальной школы Нью-Джерси Винсу Майерсу пришлось выполнить обещание, которое он дал своим ученикам за прочтение 10 тысяч книг в течение учебного года. Майерс сказал, что поцелует свинью, если малыши смогут установить этот рекорд. Они прочли 128 тысяч книг, сообщает NJ.

Проспоривший директор превратил выполнение своего обещания в настоящее шоу. Он собрал детей в актовом зале и поцеловал трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Специально для этого животное привез в школу местный фермер Ангус Вестерби.

После того, как директор чмокнул свинью в пятачок, на сцену вышла его начальница, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо. Под восторженные крики детей американка поцеловала Роузбуд в щеку.

Винс Майерс не впервые прибегает к подобным нетрадиционным методам образования. Ранее за правильное выполнение сложного задания он позволил ученикам кинуть себе в лицо пирог. Кроме того, отличников директор водит на каток.