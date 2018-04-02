Россия поставит Белоруссии учебно-боевые самолеты и зенитные ракетные комплексы

Четыре учебно-боевых самолета Як-130 и батарею зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" Россия должна передать Белоруссии до конца этого года. Контракт подписан, заказчик уже выплатил аванс, цитирует агентство ТАСС министра обороны Республики Андрея Равкова.

Известно, что Россия поставила соседнему государству четыре батареи "Торов". Кроме того, заключила контракт на 12 многоцелевых истребителей Су-30СМ. Его стоимость оценивается в 600 миллионов долларов. Однако заказчик получит новые боевые самолеты не раньше, чем через год. Так как существую некие трудности, пояснил Равков.

ЗРК ближнего радиуса действия "Тор-М2" – это одна из немногих систем в мире, которая может запускать ракеты на ходу. Причем на скорости до 45 километров в час. Таким образом комплекс ПВО способен постоянно защищать войска.

Боекомплект "Тор-М2" – 16 управляемых ракет. Самолет или вертолет ЗРК заметит на расстоянии более 30 километров, а перехватит на дальности до 15 километров. Причем обнаружение цели, ее захват и пуск ракеты занимают каких-то 5-10 секунд. Одновременно комплекс может обстреливать до четырех летательных аппаратов.