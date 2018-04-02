Алина Загитова: о парне нужно думать после спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время азиатского турне в эфире японского телевидения ответила на вопросы журналистов. Слова спортсменки передает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Отвечая на вопрос о наличии молодого человека, 15-летняя Загитова со смехом ответила: "Нет. Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта. Сейчас можно только общаться по-дружески и ничего более".

Кроме того, Загитова рассказала о своих следующих целях. "Наверное, все так же. Чисто и с удовольствием откатать свои программы и передать зрителям все эмоции, которые я чувствую на льду", — сказала она