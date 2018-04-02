Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

МЧС передало в СКР всю документацию о действиях пожарных в сгоревшем кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В ведомстве утверждают, что первые подразделения прибыли на пожар раньше, чем видно на появившейся в Интернете видеозаписи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС, речь идет обо всех действиях, начиная с поступления сигнала о пожаре в единую дежурную диспетчерскую службу, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее, которые заносятся в специальный журнал. На данный момент восстановлена полная хронология первоначальных действий пожарных подразделений в загоревшемся ТЦ, согласно которой сигнал от очевидца поступил в 16:04 (по местному времени), уже в 16:09 на место прибыли первые пожарные расчеты и сразу же приступили к спасению людей.

Первое прибывшее отделение в обзор камеры попасть не могло. "Оно встало недалеко от угла "Зимней вишни", так как из-за парковки машина не могла подъехать и припарковаться там, пожарные бежали к зданию в полной экипировке", — пояснили в МЧС.

Как заявил представитель чрезвычайного ведомства, и на видеозаписи, опубликованной в Интернете, видно, что когда в 16:15 подъезжает пожарная техника, там уже стоит пожарный автомобиль, а ко входу бегут трое пожарных в экипировке, это было еще одно звено газодымозащитной службы в подкрепление тем, кто уже работал в здании.

Как утверждает МЧС, на место были стянуты силы пожарных всего города. Всего в тушении пожара было задействовано более 840 человека и около 200 единиц техники.