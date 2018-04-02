"Яхта Сталина" станет плавучим музеем

2 апреля 201815:59
"Яхта Сталина" станет плавучим музеемЧитайте нас в Telegram
Теплоход "Максим Горький", который еще называют "яхтой Сталина", превратят в плавучий музей. Стало известно, что Московское речное пароходство продаст судно Каналу имени Москвы за 20 миллионов рублей. Теплоход был построен в 1934 году — как считалось, для главы советского государства.
Точных сведений о том, бывал ли там Сталин, нет, но в разные годы там отдыхали представители политической элиты страны. На корабле восстановят исторические интерьеры и сделают интерактивную экспозицию. Пришвартуют теплоход в парке Горького.
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