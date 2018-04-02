Почти полмиллиона экспонатов Метрополитен-музея опубликовали в Сети

Представители нью-йоркского Метрополитен-музея опубликовали у себя на сайте фотографии 475 тысяч экспонатов своей коллекции. Большая часть снимков доступна в высоком разрешении. Таким образом, любой может бесплатно ознакомиться с экспозицией третьего по посещаемости музея в мире.

На сайте Метрополитен-музея можно отсортировать экспонаты по жанру, времени создания и имени автора. У каждого произведения искусства есть своя страница. Обновленный сайт нью-йоркского музея полезен также тем, кому нужны фотографии экспонатов для тех или иных целей.

К примеру, издателям книг и графическим дизайнерам больше не нужно спрашивать разрешения на использование фотографий произведений искусства в своих проектах. До недавнего времени получение авторских прав на публикацию тех или иных снимков, связанных с популярной экспозицией, было большой проблемой.

Сотрудники Метрополитен-музея утверждают, что их онлайн-архив будет пополняться.