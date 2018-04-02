Коптер "Почты России" мог сбить с толку бурятский Wi-Fi

Коптер "Почты России" мог сбить с толку бурятский Wi-FiЧитайте нас в Telegram
Первый в истории беспилотник "Почты России" потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ. Дрон должен был доставить посылку в село Бурятии, но сбился с курса. В чем причина?
Подробности этой истории уже есть: дрон должен был пролететь 15 километров и доставить двухкилограммовый груз. Идея проекта – в том, чтобы доставлять посылки в труднодоступные районы, поэтому и выбрали село неподалеку от Улан-Уде.
Дрон упал через три минуты после запуска, столкнулся с домом. Интересно, что, несмотря на произошедшее, власти Бурятии верят в проект. В подтверждение этому – слова Алексея Цыденова, главы республики Бурятия: "Сейчас разработчики будут выяснять более точно, что на самом деле произошло, но в любом случае отрицательный результат — тоже результат. Это был пилотный проект, мы выводы для себя сделали, будем работать дальше".
Есть предварительная версия падения. Когда коптер запускали, в соседних домах работало слишком много точек доступа Wi-Fi – 103, и, по сути, они могли сбить устройство с толку. Вчера, во время тестового запуска, таких точек было всего 11.
В пресс-службе "Почты России" вопросы о произошедшем предлагают задать разработчику устройства: "Производитель беспилотного летательного аппарата — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей".
Разработчики дрона удивляются: у аппаратов такой модели несколько тысяч часов налета, работали даже при экстремальных минус 46 на ледоколе. Когда поняли, что дрон не справляется, перевели его в ручной режим работы и увели подальше от людей. В итоге пострадавших нет.
"Это был самый надежный аппарат, на нем снято очень много фильмов, много часов налета, — отмечает директор по развитию компании "Рудрон/Экспедитор ЗМ" Олег Блохин. — Вчера все было оттестировано, возможно, какая-то помеха. Разбираемся, взяли флешки. Полный отказ управления ручного".
Идея создать беспилотный аппарат с несколькими винтами появилась в 20-е годы прошлого века. Сейчас дроны активно используют в разных сферах. Например, на телевидении видео, снятые с помощью квадрокоптера, можно увидеть каждый день.
О том, что "Почта России" планирует доставлять грузы дронами, заявляли еще два года назад. Они первыми из крупных компаний публично рассказали об эксперименте, запуск тоже не скрывали – пригласили журналистов. Раньше тесты таких полетов проводили в закрытом режиме.
Падение дрона "Почты России", конечно, может стать полем для спекуляций — торжественный и долгожданный запуск завершился падением. Как обойтись без едких шуток? Но эксперты напоминают: технология доставки грузов коптерами в мире не отработана, это смелый эксперимент. Неудачи и трудности на этом этапе – нормальная практика.
"Первый самолет полетел в 1903 году, через 10-12 лет во время войны первый самолеты эксплуатировались в военных целях, — рассказывает руководитель компании по разработке и производству авиационной техники, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. — И еще прошло порядка 10-15 лет, где-то в 20-х, они стали использовать для гражданских целей. Это естественные этапы развития техники, их не пройти. То же самое происходит с беспилотным направлением".
В 2015-м во время испытаний в штате Нью-Мексико корпорацией Google рухнул 50-метровый беспилотник. Планировалось, что устройство будет раздавать интернет. Позже Google закрыла проект и начала тестировать беспилотную доставку грузов. Крупнейший-онлайн магазин Amazon сейчас технологию уже использует – первый груз отправили два года назад, разработали и систему защиты дронов от хакеров, воров и даже стрел.
Использование беспилотников в сельском хозяйстве запатентовала американская сеть розничных и оптовых магазинов Walmart. В патентах описывается, к примеру, что дроны будут распылять средства от вредителей. А китайская компания разрабатывает дрон-такси. Правда, пассажира беспилотник перевозил всего один раз, в рамках испытаний.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
- Рецидивистка Мара Багдасарян снова попалась за рулем
- Кремль прокомментировал арест братьев Магомедовых
- Названа причина неудачи с первым дроном "Почты России"
- В Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой
Самое читаемое
-
Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- Александр Поветкин нокаутировал британца Прайса
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям
- Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди перекрестка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США
- Налоги в США: плата за цивилизацию
- Владельцам "Суммы" предъявлены уголовные обвинения
- МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 стран
- Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Дипломаты пакуют чемоданы
- Что скажет Юлия Скрипаль, и дадут ли ей это сделать
- Новые детали в деле о пожаре в Кемерове
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- В Орехово-Зуевском районе нашли цех по производству наркотиков
- В столице стартовал проект "Музей в подарок"
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- "Яхта Сталина" станет плавучим музеем
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак