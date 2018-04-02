Коптер "Почты России" мог сбить с толку бурятский Wi-Fi

Первый в истории беспилотник "Почты России" потерпел крушение во время доставки посылки. Тестовый рейс проводили в Улан-Удэ. Дрон должен был доставить посылку в село Бурятии, но сбился с курса. В чем причина?

Подробности этой истории уже есть: дрон должен был пролететь 15 километров и доставить двухкилограммовый груз. Идея проекта – в том, чтобы доставлять посылки в труднодоступные районы, поэтому и выбрали село неподалеку от Улан-Уде.

Дрон упал через три минуты после запуска, столкнулся с домом. Интересно, что, несмотря на произошедшее, власти Бурятии верят в проект. В подтверждение этому – слова Алексея Цыденова, главы республики Бурятия: "Сейчас разработчики будут выяснять более точно, что на самом деле произошло, но в любом случае отрицательный результат — тоже результат. Это был пилотный проект, мы выводы для себя сделали, будем работать дальше".

Есть предварительная версия падения. Когда коптер запускали, в соседних домах работало слишком много точек доступа Wi-Fi – 103, и, по сути, они могли сбить устройство с толку. Вчера, во время тестового запуска, таких точек было всего 11.

В пресс-службе "Почты России" вопросы о произошедшем предлагают задать разработчику устройства: "Производитель беспилотного летательного аппарата — компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей".

Разработчики дрона удивляются: у аппаратов такой модели несколько тысяч часов налета, работали даже при экстремальных минус 46 на ледоколе. Когда поняли, что дрон не справляется, перевели его в ручной режим работы и увели подальше от людей. В итоге пострадавших нет.



"Это был самый надежный аппарат, на нем снято очень много фильмов, много часов налета, — отмечает директор по развитию компании "Рудрон/Экспедитор ЗМ" Олег Блохин. — Вчера все было оттестировано, возможно, какая-то помеха. Разбираемся, взяли флешки. Полный отказ управления ручного".

Идея создать беспилотный аппарат с несколькими винтами появилась в 20-е годы прошлого века. Сейчас дроны активно используют в разных сферах. Например, на телевидении видео, снятые с помощью квадрокоптера, можно увидеть каждый день.

О том, что "Почта России" планирует доставлять грузы дронами, заявляли еще два года назад. Они первыми из крупных компаний публично рассказали об эксперименте, запуск тоже не скрывали – пригласили журналистов. Раньше тесты таких полетов проводили в закрытом режиме.

Падение дрона "Почты России", конечно, может стать полем для спекуляций — торжественный и долгожданный запуск завершился падением. Как обойтись без едких шуток? Но эксперты напоминают: технология доставки грузов коптерами в мире не отработана, это смелый эксперимент. Неудачи и трудности на этом этапе – нормальная практика.



"Первый самолет полетел в 1903 году, через 10-12 лет во время войны первый самолеты эксплуатировались в военных целях, — рассказывает руководитель компании по разработке и производству авиационной техники, член Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян. — И еще прошло порядка 10-15 лет, где-то в 20-х, они стали использовать для гражданских целей. Это естественные этапы развития техники, их не пройти. То же самое происходит с беспилотным направлением".

В 2015-м во время испытаний в штате Нью-Мексико корпорацией Google рухнул 50-метровый беспилотник. Планировалось, что устройство будет раздавать интернет. Позже Google закрыла проект и начала тестировать беспилотную доставку грузов. Крупнейший-онлайн магазин Amazon сейчас технологию уже использует – первый груз отправили два года назад, разработали и систему защиты дронов от хакеров, воров и даже стрел.

Использование беспилотников в сельском хозяйстве запатентовала американская сеть розничных и оптовых магазинов Walmart. В патентах описывается, к примеру, что дроны будут распылять средства от вредителей. А китайская компания разрабатывает дрон-такси. Правда, пассажира беспилотник перевозил всего один раз, в рамках испытаний.