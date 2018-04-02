В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

Полиция Ярославля проводит проверку после сообщения о драке на детском празднике в местном кафе. После нее госпитализация потребовалась отцу одного из детей и аниматору, работавшему в образе Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны".

Снимок мужчины с обезображенным лицом появился в местных соцсетях. Люди взывали к справедливости, требуя выяснить, кто так зверски избил аниматора.

Публикация от Черный Список | Ярославль (@black_list_yar) 2 Апр 2018 в 1:09 PDT

Когда эта информация получила распространение к Сети, в УМВД по региону журналистам сообщили, что заявления о нанесении побоев поступили от обеих сторон, так что теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что конфликт возник между родителями и организаторами праздника.

Последних якобы не устроило поведение детей, и они высказали свои претензии родителям.

В результате травмы получили отец одного из детей и аниматор Василий, работавший на празднике в образе Дарта Вейдера. Он рассказал, что его били двое — отец ребенка, день рождения которого отмечался в кафе, и его товарищ.

По словам Василия, конфликт начался при оплате работы аниматоров: родителей не устроила их работа, и они захотели скидку.

Аниматоры же сочли ее невозможной, потому что дети растащили их реквизит.

Он также сообщил, что только что выписался из больницы, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа "и еще много чего".

"Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было", — говорит аниматор.

В управлении полиции по Ярославской области сказали, что участники конфликта уже установлены. После того, как пострадавшие в драке мужчины пройдут лечение, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение.