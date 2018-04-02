Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сам предложил ему провести встречу в Вашингтоне.

Об этом ТАСС рассказал помощник Путин Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что точная дата не обсуждалась, но он надеется, что американцы не откажутся от своего предложения.

В ходе предыдущего телефонного разговора президенты РФ и США обсудили ряд конкретных проблем, с которыми Москва и Вашингтон сталкиваются в сфере безопасности своих граждан. По словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, беседа получилась теплой и конструктивной.