На Ставрополье в багажнике угнанного авто нашли тело пропавшего полицейского

Следователи Ставропольского края разбираются в обстоятельствах убийства полицейского. Сообщение о без вести пропавшем сотруднике краевого ГУ МВД поступило в дежурную часть отдела полиции Ставрополя 1 апреля.

На его поиски был ориентирован весь личный состав полиции Ставрополь. Было установлено, что 31 марта текущего года полицейский уехал из дома на своем автомобиле.

Спустя сутки его автомобиль был остановлен в Ипатовском районе под управлением другого человека. Злоумышленнику удалось скрыться.

При осмотре автомобиля в багажнике было обнаружено тело пропавшего полицейского с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается на сайте управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Возбуждено уголовное дело статье "Убийство". В настоящее время следователи СК РФ совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.