Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 апреля 201816:53

Макгрегор в сентябре может встретиться с победителем боя Нурмагомедов - Холлоуэй

ghananewspage.com

Читайте нас в Telegram

Ирландский боец Конор Макгрегор в сентябре 2018 года может провести бой с победителем поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Максом Холлоуэем. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

"Конор не тот парень, которого я хочу использовать, как замену в последний момент перед поединком. Я хочу сделать с ним полноценный бой, чтобы у меня было достаточно времени на его раскрутку. Я думаю, Макгрегор вернется в сентябре, — заявил Уайт, которого цитирует ТАСС. — Возможно, он как раз проведет бой против одного из этих парней".

Сейчас

16:43

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

16:41

Ас-Сиси во воторой раз стал президентом Египта

15:52

Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

15:09

Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

14:49

На Москву идет сильный ветер

12:22

СК ищет очевидцев пожара в "Зимней вишне"

11:18

Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне

16 минут назад
Ас-Сиси во воторой раз стал президентом Египта

Ас-Сиси во воторой раз стал президентом Египта

12 минут назад
Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

Действия пожарных в "Зимней вишне" разберут следователи

50 минут назад
Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

Заварили кашу: в Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой

3 часа назад
Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

Воробьев: новая часть полигона "Ядрово" будет принимать лишь "местный" мусор

2 часа назад
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге

Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге

1 час назад
Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

Где отдохнуть в апреле: 12 лучших направлений

4 часа назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

8 часов назад
Надаль стал первой ракеткой мира

Надаль стал первой ракеткой мира

6 часов назад
В Златоусте восьмиклассница выпала с девятого этажа и выжила

В Златоусте восьмиклассница выпала с девятого этажа и выжила

6 часов назад
Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

Геополитика будет главным фактором нестабильности рубля в апреле

30.03.2018 18:45
В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

В Telegram объяснили Роскомнадзору, почему передача ключей шифрования невозможна

15 минут назад
В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

В Ярославле разбираются, за что на детском празднике зверски избили Дарта Вейдера

16 минут назад
Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

1 час назад
Алина Загитова: о парне нужно думать после спорта

Алина Загитова: о парне нужно думать после спорта

1 час назад
Девушка случайно выстрелила в голову приятелю во время трансляции на Facebook

Девушка случайно выстрелила в голову приятелю во время трансляции на Facebook

1 час назад
Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

Самолет Москва - Бангкок развернулся над Индией из-за смерти пассажира

1 час назад
По Братску летает матрешка-гигант. Видео

По Братску летает матрешка-гигант. Видео

2 часа назад
На Москву идет сильный ветер

На Москву идет сильный ветер

2 часа назад
Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

2 часа назад
Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга

2 часа назад
Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями

2 часа назад
Объявлены российские цены на Subaru Legacy

Объявлены российские цены на Subaru Legacy

3 часа назад
Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

Трактор разорвало пополам на переправе в Печоре

3 часа назад
Каспийская флотилия уходит из Астрахани

Каспийская флотилия уходит из Астрахани

3 часа назад
Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля

3 часа назад
На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

На границе в Домодедове перехвачена радиоактивная посылка из Узбекистана

3 часа назад
Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

3 часа назад
Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

Без рубля в кармане: покупаем квартиру без бумажных денег

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 2 апреля 2018 года (13:00)

4 часа назад
404
Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика

4 часа назад
60-е глазами Шемякина: в Петербурге открылась выставка "Доизгнание"

60-е глазами Шемякина: в Петербурге открылась выставка "Доизгнание"

4 часа назад
Пользователям бесплатно ускорят интернет защищенным DNS-сервисом

Пользователям бесплатно ускорят интернет защищенным DNS-сервисом

4 часа назад
Автомобили Infiniti попали под отзыв в России

Автомобили Infiniti попали под отзыв в России

4 часа назад
В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

В городах проведения ЧМ по футболу создается туристическая полиция

4 часа назад
Официального представителя посольства США выдворяют из России

Официального представителя посольства США выдворяют из России

4 часа назад
Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

Татьяна Любимова: хочется схватить сирот в охапку и греть, греть, обнимать

4 часа назад
Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

Telegram - Роскомнадзору: ключи невозможно передать технически

5 часов назад
Российские магазины начнут принимать старые iPad в зачет новых

Российские магазины начнут принимать старые iPad в зачет новых

5 часов назад
Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

Неудачный полет первого дрона "Почты России" сняли на видео

5 часов назад
Бабушка Дмитрия Дюжева отказалась покидать свой дом

Бабушка Дмитрия Дюжева отказалась покидать свой дом

5 часов назад
В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

В новых сериях "Простоквашина" Кот Матроскин говорит голосом сына Олега Табакова

5 часов назад
Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry

Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry

5 часов назад
Синюю ветку московского метро могут дотянуть до Гольянова

Синюю ветку московского метро могут дотянуть до Гольянова

5 часов назад
Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди кемеровского перекрестка

Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди кемеровского перекрестка

5 часов назад
Ученые выяснили, почему старше – не значит умнее

Ученые выяснили, почему старше – не значит умнее

6 часов назад
Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

Банкротство Tesla, "русский Facebook" и не только: как хайтек-компании отметили 1 апреля

6 часов назад
Латвия полностью переводит русские школы на латышский

Латвия полностью переводит русские школы на латышский

6 часов назад
Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

Pixar покажет милую и немного странную короткометражку перед "Суперсемейкой 2"

6 часов назад
У православных верующих началась Страстная седмица

У православных верующих началась Страстная седмица

8 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

Рани Кальдерон и Национальный филармонический оркестр России впервые выступят вместе

30.03.2018 22:50
"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

"Нелегалы наоборот": разведка и девушки

30.03.2018 12:25
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00