На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали его

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Ситуация на Украине 52 минуты назад
На Украине хулиганы остановили поезд и разрисовали егоЧитайте нас в Telegram
Группа хулиганов остановила пригородный поезд под городом Днепр (бывший Днепропетровск), и разрисовала все вагоны поезда граффити.
Как передает РИА Новости, об этом проинформировала общественность пресс-служба компании "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги").
По ее данным, инцидент произошел 1 апреля, когда толпа молодых людей, одетых в балаклавы, рванула стоп-кран электрички сообщением Днепр — Баловка и 22 минуты не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов поезда.
О случившемся были поставлены в известность правоохранительные органы. Разрисованные вагоны же будут отогнаны в депо, чтобы их перекрасить.
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