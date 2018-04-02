Молодые люди жестоко избили отказавшегося одолжить им деньги пенсионера

Молодые люди жестоко избили отказавшегося одолжить им деньги пенсионераЧитайте нас в Telegram
Не меньше двух недель проведет в больнице 66-летний житель Румынии, подвергшийся нападению со стороны двух молодых людей, которым он отказался дать денег, сообщает Realitatea.net. Камера наблюдения зафиксировала момент расправы.
Злоумышленники настигли свою жертву около двух часов ночи 31 марта в подземном переходе в самом центре Брашова. После удара ногой пенсионер скатился по ступенькам на площадку, где экзекуция и продолжилась. Пока охранник бежал к месту ЧП, молодые люди 18 и 23 лет от роду успели нанести несколько мощных ударов, так что только чудом не отправили своего оппонента на тот свет. Приятелей не смущало, что пожилой мужчина потерял сознание и не оказывает никакого сопротивления — они продолжали бить его ногами по голове и шее.
Скрыться с места преступникам не удалось — сотрудник ЧОП вызвал подкрепление и на время задержал молодых людей. Во время допроса они выдумывали разнообразные версии, тщательно обходя стороной тему денег. По решению суда подозреваемые были взяты под стражу на 30 дней.
Пенсионер после оказания первой помощи пришел в себя, его жизни ничего не угрожает, хотя врачи и отмечают, что на восстановление уйдет не менее 17 дней.
По данным следователей, нападение стало следствием тлевшего конфликта из-за денег, которые пенсионер одолжил одному из молодых людей и отказывался помогать ему до тех пор, пока он не вернет долг.
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