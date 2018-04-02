РФПЛ с нового сезона будет использовать оранжевые мячи в снегопад

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что со следующего сезона в снежную погоду в матчах чемпиона России будут использоваться мячи оранжевого цвета.

Сейчас для игры в снежную погоду РФПЛ использует мячи желтого цвета, которые не всегда бывает видно во время телетрансляций.

"Технический спонсор, компания "Найк", со следующего сезона обязательно предоставит нам оранжевые мячи, — заявил Прядкин, которого цитирует ТАСС. — Уже 60 мячей нам отправлены".