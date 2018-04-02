В Саратове обрушилась часть расселенного дома

В Саратове обрушился один из подъездов расселенного дома на улице Киевская, передает "Интерфакс". Несмотря на то, что дом был расселен, там могли находиться бездомные. Сейчас спасатели проверяют информацию о возможном нахождении человека под завалами. На месте происшествия работают кинологи.