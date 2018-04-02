Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова

Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра СероваЧитайте нас в Telegram
Продолжают всплывать скандальные тайны из бурной молодости певца Александра Серова. Недавно в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" прозвучала информация о том, что еще одна его дочь, от которой он отказался в роддоме, жива.
Вскоре после этого в программу обратилась девушка, которая уверена: Александр Серов – ее родной отец.
Сам он, однако, ранее заявлял, что ребенок, которого родила Елена Стебенева (на тот момент она была сожительницей артиста) умер еще при рождении.
История Марии действительно схожа с судьбой брошенной дочери певца. С рождения ей поставили диагноз "врожденный порок развития кисти". Девочка воспитывалась в детдоме, куда ее сдали в младенчестве.
Там же ей изменили возраст и дали фамилию по имени отца – Александрова. Все это подтверждают свидетели тех событий. Мария Александрова вспоминает, как выживала в детском доме, где слабых там постоянно обижали и могли даже избить.
Там она провела одиннадцать лет. Иногда ее забирали "домой" мама, папа, тетя, бабушка и дедушка. В итоге они ее забрали в свой дом насовсем, хотя, говорит девушка, она чувствовала, что им не родная, поскольку "к сестре и брату все относились иначе".
Елена Стебенева рассказала, что когда сообщила о беременности, Александр очень обрадовался. Он был уверен, что родится мальчик.
Роды были тяжелыми, ребенка Елене сразу не показали.
Родная сестра Стебеневой Ольга Малицкая, вспоминая те дни, говорит, что Серов настаивал на отказе от ребенка, но сам оформить документы не мог, потому что не был официальным мужем Елены. И, вероятно, отказ написала сама мать.
Кроме того, она утверждает, что позже слышала, как певец говорил по телефону с кем-то из роддома и якобы там сказали, что ребенок умер.
Акушерка Елена все эти годы хранила тайну Серова. Она знала, что девочка не умерла. Женщина говорит, что Александр "отказался от нее, а мама была в плохом состоянии".
"Ребенка готовили на удочерение. Она была здоровенькая, единственный недостаток – это нет кисти руки", – рассказывает акушерка.
Некоторые гости в студии считают, что такая ситуация могла произойти – влюбленная в популярного тогда артиста 20-летняя Елена оказалась под его влиянием, ведь он наверняка не был готов принять и воспитывать ребенка-инвалида.
При этом внебрачная дочь Серова от Надежды Тилер тоже обратила внимание на свое сходство с сестрой, а Валентина Аришина – подруга Серова, родившая ему дочь Алису, сказала, что будет рада принять Марию в свою семью.
Как все эти годы жила Мария Александрова, правда ли, что Елена Стебенева была обманута певцом и ДНК-тест для предполагаемой дочери Серова – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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