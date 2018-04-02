Дуэль на торпедах. Российские подводники устроили учебный бой

Две атомные подлодки Северного флота устроили учебную дуэль в Баренцевом море. Экипажам субмарин нужно было обнаружить условного противника, запустить по нему учебные торпеды, а потом еще и самим уйти из под ответной атаки. Для этого моряки использовали постановщики помех и ложные цели, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кто победил, неизвестно. Все торпеды нашел и отловил специальный катер, чтобы использовать их в подготовке моряков и дальше.

И сегодня топить вражеские субмарины учился большой противолодочный корабль "Североморск". Тренировка опять же проходила на полигоне в Баренцевом море. Военные уточняют, что БПК нашел подлодку и обстрелял ее торпедами и глубинными бомбами. Учения признаны успешными. Катер-торпедолов также пригодился. Он и в этот раз нашел и вернул все учебные боеприпасы.