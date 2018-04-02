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2 апреля 201819:15

"Саратовским авиалиниям" предложили прекратить летать
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Росавиация предложила "Саратовским авиалиниям" добровольно прекратить авиационную деятельность.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на письмо руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, 15 марта "Саратовские авиалинии" направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако "анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства". Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе.

Учитывая "беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, Александр Нерадько предложил подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности. "Саратовским авиалиниям" принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек.

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