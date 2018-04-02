В мае появится российский мегарегулятор по интеллектуальной собственности

На базе Роспатента будет создана новая структура по цифровым правам — мегарегулятор в сфере интеллектуальной собственности.

Об этом, как передает "Интерфакс", заявил в Сколково первый вице-премьер Игорь Шувалов на совместной коллегии Минэкономразвития и Роспатента.

По словам Шувалова, создание единого ведомства на базе Роспатента, которому передадут все связанные с интеллектуальной собственностью полномочия, может быть утвержден указом президента в мае.

Планы по созданию такой структуры существуют давно, но воплотить идею пока не удалось. Административные рычаги при создании единой службы будут отданы Роспатенту, заметил первый вице-премьер.

Он добавил, что возглавит новую структуру Григорий Ивлиев, нынешний глава Роспатента.