В горах Индии у столицы йогов найдено тело упавшего с высоты российского туриста

В Индии, в предгорьях Гималаев у Ришикеша, считающегося столицей йоги, утром 2 апреля было найдено тело российского туриста.

После опознания выяснилось, что это Сергей Щерба, о судьбе которого друзья и родственники не знали несколько дней. Ранее на странице "ВКонтакте" они сообщили о том, что их друг пропал.

Сестра российского туриста Юлия Щерба на своей странице в соцсетях сообщила, что по версии полиции ее брат упал с большой высоты.

Сергей Щерба последний раз выходил на связь 25 марта. В тот день, как написала его сестра, он приехал в Ришикеш, заселился в отель, а затем пошел в сторону горы Бхадаши.

Оттуда Сергей прислал оттуда фотографию и больше не выходил на связь, сообщает РИА Новости. Сестра погибшего туриста собирается вылететь в Индию, чтобы заняться вопросами, связанными с перевозкой тела брата в Россию.