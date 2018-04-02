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Отравление Скрипаля 46 минут назад

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2 апреля 201819:42

Постпред РФ: англичане не дадут ознакомиться с результатами проб

EPA

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С учетом позиции Лондона рассчитывать на то, что Великобритания поделится результатами полученных проб по делу Скрипалей, не приходится.

Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что российских специалистов в составе группы ОЗХО, находящихся в Соединённом Королевстве, нет. Шульгин пояснил это тем, что "по канонам организации представители той страны, которая участвует или как-то соприкасается с расследованием, не включаются в такие миссии".

Постпред рассказал, что группа экспертов ОЗХО уже вернулась в Гаагу, куда они привезли пробы, взятые в Солсбери, которые в данное время анализируются в двух сертифицированных лабораториях Организации по запрещению химического оружия.

Результаты проб будут известны, по словам Шульгина, в конце этой или начале будущей недели.

Он также сообщил, что в ответ на обращение России к техническому секретариату ОЗХО, могут ли там поделиться информацией, был ответ: только с разрешения англичан.

"Учитывая их позицию отказа от какого-либо сотрудничества с нами, на это рассчитывать не приходится", — посетовал Шульгин.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери бывли отравлены работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В нападении на них власти Туманного Альбиона обвинили Москву.

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