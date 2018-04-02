Кемерово: настроения на девятый день трагедии и первые шаги нового губернатора

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Пожар в кемеровском ТЦ 40 минут назад
Кемерово: настроения на девятый день трагедии и первые шаги нового губернатораЧитайте нас в Telegram
2 апреля — 9 дней трагедии в Кемерове. Расследование причин и обстоятельств страшного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" продолжается. С минуты молчания в память о 64 погибших началось официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса. Сергей Цивилев назвал своей основной задачей всемерную и долгосрочную помощь пострадавшим и родственникам погибших, а также пообещал сделать все, чтобы подобных бед не повторилось.
Этот шаг на новую ступень в карьере ему приходится делать, когда области тяжело: Кузбасс скорбит. На заседании облсовета большинство — в черном. Эти 300 человек — депутаты, главы районов, руководители трудовых коллективов Кузбасса, все приглашены на церемонию представления исполняющего обязанности губернатора. Она начинается с минуты молчания — "Зимняя вишня" загорелась 9 дней назад.
Решение о назначении озвучил полпред президента в Сибирском федеральном округе. После новый глава области Сергей Цивилев идет за трибуну. Видно, что листочка с заготовленным текстом в руках нет. Он не читает по бумажке, а говорит с залом, глядя в глаза.
"Мы сегодня с вами переживаем сложное время, связанное с прошедшей трагедией, — отмечает Цивилев. — Мы обязаны сделать с вами так, чтоб больше никогда такого трагического случая у нас не произошло. Кузбасс — это регион с огромным потенциалом. Я со своей стороны приложу все усилия, все свои знания, весь опыт, все свои возможности для того, чтобы регион процветал. Еще раз надеюсь на поддержку и взаимное сотрудничество. Спасибо".
Руководитель пока все же с приставкой и.о. — выборы в области осенью. Кстати, на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться, Цивилев не ответил. Его дела первостепенной важности сейчас связаны с трагедией в "Зимней вишне". Уже завтра он намерен встретиться с родственниками погибших.
"Работа эта должна быть — не только оказание сегодняшней помощи. С каждым родственником мы беседуем индивидуально, и программа помощи рассчитана на долгие-долгие годы, в зависимости от ситуации", — рассказывает Сергей Цивилев.
Чтобы трагедия не повторилась, по всей стране сейчас массовые проверки безразмерных зданий, где под одной крышей — магазины, кинотеатры, офисы. В Кемеровской области прокуратура пошла по 180 объектам: нарушения — в каждом втором, некоторые нужно срочно закрывать.
"Нарушения доходят до того, что вроде сигнализация есть, есть для пожаротушения все, только воды нет, вода останавливается на первом этаже, вода не под давлением в трубах пожаротушения", — сообщает прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров.
О некорректной работе пожарной сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня" заявили в МЧС. Там подтвердили, что сигнализация была переведена в ручное управление: вот почему не сработала автоматически система дымоудаления, двери аварийных выходов не разблокировались. Нажать на нужные кнопки мог охранник. Но не нажал.
Старый двухэтажный дом в Кемерове. В квартире на первом этаже располагался офис компании, которая отвечала за безопасность торгового центра. Сразу же после пожара охранники аннулировали лицензию и таким видом деятельности якобы больше не занимаются. С двери сняли все таблички, внутри, кажется, никого нет. Едва завидев камеру, кто-то изнутри принялся зашторивать и закрывать окна. Наотрез отказываясь выходить на интервью. Между тем, сайт компании до сих пор работает. И фотографии лицензий там есть. Только не тех, которые должны быть. В Росгвардии установили: прав на охрану объектов массового пребывания ЧОП не имел.
Следственные действия в самом здании продолжаются, но туда уже пускают собственников многочисленных магазинчиков забирать товары, уцелевшие при пожаре. А жители города все идут и идут к мемориалу, который стал уже необъятным, как и их общее горе. Кемеровчане за то, чтобы на месте торгового центра появился сквер и 64 дерева по числу тех, кто сгорел в "Зимней вишне".
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