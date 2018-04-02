В правительстве поощряют авиаполеты по РФ, минуя Москву

В правительстве поощряют авиаполеты по РФ, минуя МосквуЧитайте нас в Telegram
Срок продажи льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока, который стартовал с неожиданно высоким ажиотажем, решено увеличить до 7 дней. Об этом сообщили в "Аэрофлоте". Как заявляют в авиакомпаниях, это дает новый импульс развитию аэропортов в регионах — причем, не только на Дальнем Востоке. О поддержке прямых внутренних рейсов — без стыковки в Москве — задумались и в правительстве. Там предлагают обнулить НДС для региональных перелетов и повысить — для полетов через столицу.
Сегодня во всех авиакассах Дальнего Востока — ажиотаж, в продажу поступили льготные билеты, половину стоимости которых оплачивает государство.
Очереди — потому что акция только стартовала. Молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды — купить льготные авиабилеты в этом году смогут почти полтора миллиона жителей отдаленных регионов страны.
И это лишь часть правительственной программы по развитию региональной авиации. Государство помогает с лизингом техники, а теперь еще и предлагает обнулить НДС авиакомпаниям, которые летают не через Москву.
"Перевозчики, благодаря этой налоговой льготе, потянутся на прямые перевозки, и у нас будут развиваться, в том числе и региональные аэропорты, которые сейчас являются достаточно дорогими для использования. Чем больше будет пассажиропоток, тем более доступными они будут становиться", — пояснила Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ.
И вот уже — первая ласточка — рейс из Самары в Ростов-на-Дону.
"Первый раз так. Всегда летали через Москву", — говорит Вера Панова.
Четверть века между этими крупными областными центрами не было прямого воздушного сообщения.
"Ростов намного удобнее. Время ожидания следующего перелета сведено к минимуму. Потом очень дешевая цена", — говорит Лариса Киреева.
Напрямую — всего полторы тысячи рублей, а с пересадкой, как раньше — три с половиной тысячи. Расстояние — около тысячи километров. Примерно такое же — между Челябинском и Омском — но лететь можно только через Москву, и цена билета — девять тысяч. Или между Магаданом и Якутском — перелет обойдется уже в двадцать одну тысячу.
Невыгодно ни пассажирам, ни перевозчикам, поэтому появилось новое понятие в отрасли — региональная авиакомпания, специализирующаяся на маршрутах, которые минуют российскую столицу.
"Сейчас два рейса в неделю, с апреля еще добавляются. Из Самары. Летаем на Ростов, потом трансфер на Сочи и Минеральные Воды", — рассказывает Михаил Данильченко, представитель авиакомпании "Азимут".
Для арктического Тикси немалый шаг — строительство теплого ангара для авиатехники. Летать теперь можно даже в лютые холода.
"В любое время выкатываем с ангара, запускаем и полетели. То бишь, не задувает ее, допустим, как тот, который стоит на стоянке. Поэтому он у нас всегда на мази и на ходу", — объясняет Александр Стручков, начальник цеха технического обслуживания тиксинского филиала авиакомпании "Полярные авиалинии".
Для Саранска — появление совершенно нового международного терминала, куда летом прилетят болельщики чемпионата мира по футболу. Отсюда планируют запустить рейсы во все города, где пройдут футбольные матчи.
"Все регионы, действительно, будут рады развитию межрегиональной авиации. И, действительно, на первом этапе — это появление альтернативных Москве хабов, региональных хабов, которых в России достаточно много, начиная от Хабаровска, Новосибирска. Екатеринбург, Самара, Ростов — можно перечислять крупные узловые аэропорты", — отметил Евгений Чудновский, генеральный директор управляющей компании "Аэропорты регионов".
На табло — Архангельск, Рига, Мурманск, Ленинград, Петрозаводск — больше двух десятков пунктов назначения. В карельском аэропорту Хелюля раньше были рейсы и за границу.
"Здесь планировался таможенный досмотр. Потому что год или два даже летали самолеты в Хельсинки", — говорит Александр Кузьмин, директор аэропорта Хелюля.
Он был закрыт в 1995-м — тогда количество аэропортов в стране уменьшилось в пять раз — но в Хелюле до сих пор следят за взлетной полосой и диспетчерским пунктом, кассы — хоть сейчас открывай — даже весы для багажа действующие.
"Все идут на это, несмотря на затраты. В надежду на то, что когда-нибудь он будет использован по своему прямому назначению", — подчеркнул Кузьмин.
И теперь есть все возможности для возрождения.
После катастрофического падения в 90-х поток авиапассажиров в России впервые взлетел выше советского уровня. Другое дело, что большая часть этих перевозок пока — международные. Но в ближайшие шесть лет обещают количество региональных рейсов не через Москву, а напрямую между регионами — увеличить вдвое.
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