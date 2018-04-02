Британия заигралась с гречкой: в Лондоне придумана очередная версия отравления Скрипалей

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Отравление Скрипаля 30 минут назад
Британия заигралась с гречкой: в Лондоне придумана очередная версия отравления СкрипалейЧитайте нас в Telegram
Британские коллеги слишком заигрались. Но уйти от ответов по делу об отравлении в Солсбери, в котором без всяких доказательств обвинили Россию, уже не удастся. Так Сергей Лавров прокомментировал расследование по делу Скрипаля. Международный скандал, по мнению главы российского МИДа, выгоден британскому правительству, чтобы отвлечь внимание от условий Brexit. Загадочное покушение действительно занимает первые полосы британских газет, которые выдвигают все более экзотические версии. Отравляющее вещество уже ищут в гречневой крупе.
Скотланд-Ярд не представляет никакой информации о ходе расследования в Солсбери, вакуум заполняют всевозможные версии. Таблоид The Sun, ссылаясь на компетентные источники, пишет, что Сергея Скрипаля отравили гречкой, которую привезла подруга его дочери Юлии. Якобы, полковник очень скучал по гречневой каше, которую, кстати, можно купить в Англии в любом русском магазине. Например, в том, куда примерно раз в месяц заглядывал бывший полковник, когда он приезжал в Лондон по делам. Гречки здесь несколько видов, да и не похоже, чтобы Скрипаль по ней так уж сильно тосковал.
"Он покупал все. Особенно колбасу, пельмени, квас, огурцы, помидоры", — вспоминает своего постоянного покупателя Сергея Скрипаля хозяин русского магазинчика.
До гречки, уже были отравленный букет цветов, пропитанная ядом косметика и посыпанная нервно-паралитическим веществом дверь. Остановить этот поток предположений могут только реальные результаты расследования. Но вместо этого идет кампания с целью дискредитации России. Об этом заявил глава российского МИД.
"Слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались. Есть объяснения другие, помимо тех, о которых говорят наши западные коллеги, заявляя, что только российский след может быть принят в качестве окончательного решения. Есть другие объяснения, о них говорят эксперты, — о том, что это может быть вполне выгодно и британским спецслужбам. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещания в отношении условий, на которых они обеспечат Brexit. Может быть целый ряд причин, и отметать их нельзя", — считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лондон пытается втянуть в конфликт новые страны.
О давлении со стороны Великобритании рассказал глава сербского МИДа. От него требовали выслать хотя бы одного российского дипломата, но в Белграде отказались это сделать.
"Мы призываем провести расследование и узнать правду, — заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. – Мы проводим независимую внешнюю политику. И мы не будем предпринимать никаких мер против России. Оказывалось ли на нас давление? Были определенные разговоры и просьбы на эту тему".
Рассчитывая перевести ситуацию в правовое русло, российский МИД направил список своих вопросов в организацию по запрещению химоружия. Москву интересует, какие сведения получает эта международная организация от Лондона, намерены ли этой информацией делиться с Россией, какие эксперты выезжали в Солсбери, что конкретно британцы просят подтвердить: факт применения нервно-паралитического вещества или же то, что он относится к типу "Новичок" по западной классификации. На 4 апреля назначено внеочередное заседание исполнительного совета Организации по запрещению химоружия. Это сделано по просьбе России.
"Мы примем, отнесемся как к заслуживающему внимания и доверия расследованию национальных и международных экспертов при условии, если эти расследования будут проведены в тех международно-правовых нормах, на основе неопровержимых доказательств и при обязательном участии Российской Федерации, российских экспертов", — говорит чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах, постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
В Англию собирается двоюродная сестра Юлии Скрипаль — Виктория. Она хотела бы увидеть свою родственницу, которая идет на поправку, и, якобы, уже заговорила.
"А как любящий человек, как член семьи, я хотела бы узнать с одной стороны и с другой. И очень хотелось бы, чтобы проявили сочувствие к нам", — отметила Виктория Скрипаль.
- Как думаете, вам удастся узнать, что случилось?
"Мне – нет. Моим детям – может быть! – отвечает Виктория. – А мне – нет".
Представителей российского консульства к Юлии Скрипаль до сих пор не пустили.
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