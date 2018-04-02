Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

Тема:
Нападение на ребенка на Крите 38 минут назад
Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детямЧитайте нас в Telegram
Особо опасный аниматор — голландец Схрейвер, несколько лет назад покалечивший российского мальчика в Греции, не только на свободе, но и на родине и даже на новой работе. Шокирующую новость первыми узнали родители ребенка: фотографию преступника, который вместо 11,5 лет в тюрьме уже несколько месяцев "залегает на дне" в окрестностях Амстердама, они увидели в соцсетях.
Он пытался убить ребенка за телефон и планшет, и меньше чем через пять лет этот человек вышел на свободу. Все прошло без лишнего шума, практически втайне. Но "Вести" узнали, что Сирино Схрейвер вернулся в Нидерланды, и теперь живет в доме вместе со своими родителями. Здесь же находится их семейный ресторан, где Схрейвер работает официантом. И вряд ли посетителей предупреждают здесь о том, что их обслуживает психически больной человек, склонный к убийствам.
Крошечный городок Опхеузден, в 100 километрах от Амстердама: здесь обосновалась семья Схрейвер. Под одной вывеской расположился бар и семейная закусочная, где освобожденный заключенный Сирино продает детям мороженое. С наступлением вечера Сирино помогает приемному отцу за барной стойкой. И утверждает, что в случае с русским мальчиком – это была статья "Попытка убийства", и свой срок по ней он уже отсидел.
В 2013 году из Голландии Сирино Схрейвер отправился в Грецию, где его, неофициально, и, скорее всего, нелегально приняли на работу детским аниматором в курортном отеле. Все случилось на шестой день после его трудоустройства. 11-летний Никита Онищенко уличил голландца в краже мобильника и планшета. Схрейвер, пообещав вернуть похищенное, завлек ребенка на автостоянку, где достал нож и принялся методично наносить удары.
Никита с перебитым позвоночником выжил, но стал инвалидом. Схрейвер получил 11,5 лет заключения в Греции, но отсидел меньше половины.
"Мы узнали совершенно случайно, Никита нашел фотографию в Facebook, и в этой фотографии Схрейвер фотографировал сам себя, уже сидя в самолете- рассказывает мама Никиты Екатерина Онищенко. — То есть получается, любой человек может ходить, делать все, что угодно, вот, и не нести никакой ответственности".
Никакой ответственности не понесли ни владельцы, ни управляющие сети отелей Mitsis, которые наняли психопата, а потом отреклись от него. Никита Онищенко нуждается в постоянном медицинском наблюдении, дорогих лекарствах. Ребенок перенес несколько тяжелейших операций, но нижняя часть тела по-прежнему парализована.
"Из-за того, что этот Схрейвер раздробил мне две кости, которые не держат осанку спины, у меня идет искривление из-за того, что я еще расту, — поясняет мальчик. — И он сделал это все сознательно, и извинения его не принимаю".
Схрейвер, не выходя из-за барной стойки, просит оставить его в покое. Схрейвер не сделал ничего, считает голландский адвокат семьи Онищенко. Он изучил дело и пришел к выводу — греки допустили грубейшую ошибку. По закону Схрейвер, признанный частично вменяемым, часть своего срока должен был отсидеть в тюрьме и только потом досиживать и долечиваться в клинике.
"Единственное, что мы можем сделать, — добиться материальной компенсации в гражданском суде, — считает адвокат семьи Онищенко Ганс Хяйкант. — Мы выяснили, что этот парень получает пособие от государства, около тысячи евро в месяц, и я думаю, что смогу добиться того, чтобы его обязали пожизненно выплачивать жертве 50-100 евро в месяц".
Голландская прокуратура, с которой "Вести" вели длительную переписку, отказалась вживую комментировать освобождение Схрейвера и прибытие его на родину. Впрочем, из писем, которые мы получили, складывается впечатление, что до нашего обращения здесь ничего не знали о возвращении в страну освободившегося преступника: "Когда Схрейвер прибыл в Нидерланды, нам неизвестно. Мы знаем, что он обратился к службам надзора и реинтеграции 12 января 2017 года. 29 июля 2017 года прокуратура Нидерландов получила через ЕвроЮст греческую документацию. Греция переслала всю документацию на греческом, что нарушает протокол".
В силу того, что потерпевшей стороне никто не сообщил об освобождении преступника, семье Онищенко теперь нужно очень спешить с подачей гражданского иска. В мае, по голландским законам, истекает срок давности преступления.
Ранее по теме
-
Аниматор, искалечивший российского ребенка на Крите, может выйти на свободу29 месяцев назад
-
Артисты выступили в поддержку мальчика, раненного на Крите42 месяца назад
-
Искалечивший российского мальчика аниматор получил длительный срок46 месяцев назад
-
На Крите начался суд над аниматором, искалечившим ребенка из России47 месяцев назад
-
Жертва аниматора отеля Mitsis на Крите может остаться инвалидом47 месяцев назад
-
Нападение на ребенка из России: история преступления без наказания57 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ереван: при взрыве в ресторане пострадали россяине
- Рецидивистка Мара Багдасарян снова попалась за рулем
- Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
- Названа причина неудачи с первым дроном "Почты России"
- В Британии считают, что Скрипалей отравили гречкой
Самое читаемое
-
Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем 2" жестоко убит в Москве
- Александр Поветкин нокаутировал британца Прайса
- "Уральские пельмени" пошли ва-банк из-за страха и голода
- Таджикистан запрещает полеты четырем российским компаниям
- Бьющий кипятком "фонтан" возник посреди перекрестка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Китай вводит масштабные пошлины на товары из США
- Налоги в США: плата за цивилизацию
- Владельцам "Суммы" предъявлены уголовные обвинения
- МИД РФ объявил о высылке дипломатов 23 стран
- Дворкович исключил резкий рост цен на бензин
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Гонщицу Мару Багдасарян снова задержали на дороге
- Приметы весны: во дворах и парках появились собачьи "подснежники"
- Библиотека будущего заработала на северо-востоке Москвы
- Воровство автомобильных фар приобрело в столице характер эпидемии
- Москва присоединится к международной акции "Зажги синим"
- "Яхта Сталина" станет плавучим музеем
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пустыня Сахара значительно увеличилась за последние 100 лет
- В Англии случайно нашли редкое изображение женщины-фараона
- Микробиологи отыскали ахиллесову пяту болезнетворных бактерий
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак