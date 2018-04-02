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2 апреля 201821:35 Евгений Решетнев

Эксклюзив "Вестей": аниматор, покалечивший мальчика из России, продает мороженое детям

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Особо опасный аниматор — голландец Схрейвер, несколько лет назад покалечивший российского мальчика в Греции, не только на свободе, но и на родине и даже на новой работе. Шокирующую новость первыми узнали родители ребенка: фотографию преступника, который вместо 11,5 лет в тюрьме уже несколько месяцев "залегает на дне" в окрестностях Амстердама, они увидели в соцсетях.

Он пытался убить ребенка за телефон и планшет, и меньше чем через пять лет этот человек вышел на свободу. Все прошло без лишнего шума, практически втайне. Но "Вести" узнали, что Сирино Схрейвер вернулся в Нидерланды, и теперь живет в доме вместе со своими родителями. Здесь же находится их семейный ресторан, где Схрейвер работает официантом. И вряд ли посетителей предупреждают здесь о том, что их обслуживает психически больной человек, склонный к убийствам.

Крошечный городок Опхеузден, в 100 километрах от Амстердама: здесь обосновалась семья Схрейвер. Под одной вывеской расположился бар и семейная закусочная, где освобожденный заключенный Сирино продает детям мороженое. С наступлением вечера Сирино помогает приемному отцу за барной стойкой. И утверждает, что в случае с русским мальчиком – это была статья "Попытка убийства", и свой срок по ней он уже отсидел.

В 2013 году из Голландии Сирино Схрейвер отправился в Грецию, где его, неофициально, и, скорее всего, нелегально приняли на работу детским аниматором в курортном отеле. Все случилось на шестой день после его трудоустройства. 11-летний Никита Онищенко уличил голландца в краже мобильника и планшета. Схрейвер, пообещав вернуть похищенное, завлек ребенка на автостоянку, где достал нож и принялся методично наносить удары.

Никита с перебитым позвоночником выжил, но стал инвалидом. Схрейвер получил 11,5 лет заключения в Греции, но отсидел меньше половины.

"Мы узнали совершенно случайно, Никита нашел фотографию в Facebook, и в этой фотографии Схрейвер фотографировал сам себя, уже сидя в самолете- рассказывает мама Никиты Екатерина Онищенко. — То есть получается, любой человек может ходить, делать все, что угодно, вот, и не нести никакой ответственности".

Никакой ответственности не понесли ни владельцы, ни управляющие сети отелей Mitsis, которые наняли психопата, а потом отреклись от него. Никита Онищенко нуждается в постоянном медицинском наблюдении, дорогих лекарствах. Ребенок перенес несколько тяжелейших операций, но нижняя часть тела по-прежнему парализована.

"Из-за того, что этот Схрейвер раздробил мне две кости, которые не держат осанку спины, у меня идет искривление из-за того, что я еще расту, — поясняет мальчик. — И он сделал это все сознательно, и извинения его не принимаю".

Схрейвер, не выходя из-за барной стойки, просит оставить его в покое. Схрейвер не сделал ничего, считает голландский адвокат семьи Онищенко. Он изучил дело и пришел к выводу — греки допустили грубейшую ошибку. По закону Схрейвер, признанный частично вменяемым, часть своего срока должен был отсидеть в тюрьме и только потом досиживать и долечиваться в клинике.

"Единственное, что мы можем сделать, — добиться материальной компенсации в гражданском суде, — считает адвокат семьи Онищенко Ганс Хяйкант. — Мы выяснили, что этот парень получает пособие от государства, около тысячи евро в месяц, и я думаю, что смогу добиться того, чтобы его обязали пожизненно выплачивать жертве 50-100 евро в месяц".

Голландская прокуратура, с которой "Вести" вели длительную переписку, отказалась вживую комментировать освобождение Схрейвера и прибытие его на родину. Впрочем, из писем, которые мы получили, складывается впечатление, что до нашего обращения здесь ничего не знали о возвращении в страну освободившегося преступника: "Когда Схрейвер прибыл в Нидерланды, нам неизвестно. Мы знаем, что он обратился к службам надзора и реинтеграции 12 января 2017 года. 29 июля 2017 года прокуратура Нидерландов получила через ЕвроЮст греческую документацию. Греция переслала всю документацию на греческом, что нарушает протокол".

В силу того, что потерпевшей стороне никто не сообщил об освобождении преступника, семье Онищенко теперь нужно очень спешить с подачей гражданского иска. В мае, по голландским законам, истекает срок давности преступления.

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