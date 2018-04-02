Борьба с мусорными газами: старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию

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Свалки Подмосковья 42 минуты назад
Борьба с мусорными газами: старый полигон "Ядрово" готовят к закрытиюЧитайте нас в Telegram
Новая часть полигона "Ядрово" будет принимать только местный мусор, что везут из самого Волоколамская и соседних районов. Обязательным условием станет переработка отходов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Старую проблемную часть полигона сейчас готовят к закрытию. Уже начата откачка вредного фильтрата. Его на месте планируют превращать в техническую воду.
Этими рулонами геотекстиля будут накрывать свалку. Образовавшийся купол засыплют песком, его как раз сейчас завозят. Меньше чем через две недели старый полигон закроют навсегда.
Пока же "Ядрово" продолжают очищать от фильтрата, который и является источником неприятного запаха. Вывозить фильтрат с полигона на другие очистные сооружения не будут. Он останется здесь. Благодаря специальной технологии фильтрат превратится в техническую воду. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вновь приехал на свалку, чтобы лично контролировать ход работ.
"Владельцы полигона, которые получают деньги за каждую машину, должны отвечать за то, что они натворили, за то, что здесь произошло. Будем работать с прокуратурой, будем накладывать штрафы", — заявляет подмосковный губернатор Андрей Воробьев.
Специалисты продолжают бороться с разломами, которые возникают из-за перепадов давления. Работы на полигоне идут круглосуточно. Тем не менее, глава области попросил темп не сбавлять.
"Идет борьба и день, и ночь. МЧС помогает очень здорово. Специально закуплены аэрозоли, ранцы. Если происходит разрыв в почве, то он максимально тампонируется быстро", — поясняет Воробьев.
Уже готова и новая часть полигона — котлован вырыт и проложен изолирующим волокном. Принципиальное условие — сюда будут завозить только местные отходы.
"Никакой другой мусор поступать на новую карту не будет. Более того, мы поставили обязательным условием сделать здесь мусоропераработку. Органика будет отделяться. Соответствующие контракты владельцы полигонов должны будут заключить", — продолжил Андрей Воробьев.
В Волоколамском районе продолжают работают бесплатные лаборатории, где можно сдать анализы на токсины. На специальных табло — информация об уровне сероводорода в воздухе. Выполняют власти и еще одно обещание: все желающие могут отправить детей на отдых.
"Сегодня мы отправили 122 человека — это и взрослые дети, и маленькие дети, и средний возраст. Мы сократили перечень необходимых для этого документов", — отмечает и.о. главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев.
Уже 3 апреля в Ядрово ждут приезда голландских специалистов. Им предстоит на месте оценить качество сделанного и то, насколько оно соответствуют требованиям проекта дегазации.
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